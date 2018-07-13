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13.07.2018
Российская газета

Китай показал на учениях танковый вариант российского "Града"

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Китайские РСЗО PHZ-89
Китайские РСЗО PHZ-89.
Источник: rg.ru

Китайская армия продолжает интенсивную эксплуатацию гусеничной версии советской реактивной системы залпового огня "Град". Минобороны КНР разместило фоторепортаж с полигона, где были задействованы эти РСЗО, имеющие обозначение PHZ-89.



30-тонная боевая машина разработана на базе многоцелевого шасси Тип 321. Его элементы использованы в создании ряда основных боевых танков КНР, в том числе и хорошо знакомого в России по Армейским международным играм Тип 96А.

На пусковой установке смонтирован 520-сильный клон советского дизельного двигателя В-54. Благодаря ему, эта установка, известная также как Тип 89, способна разгоняться по шоссе до 55 км/ч. Запас хода - 450 км.

Кроме "танковой" основы, РСЗО имеет еще одну особенность - перед 40-ствольным пакетом размещен контейнер еще с 40 реактивными снарядами. Это позволило более чем в два раза сократить время перезаряжания, уменьшив его до трех минут.

Сообщалось, что дальность стрельбы усовершенствованными 122-мм боеприпасами достигает 30 км. Также для борьбы с воздушными целями и для самообороны имеется китайская версия 12,7-мм пулемета ДШК - Тип 54. В экипаж входит пять человек.

По мнению военных экспертов, созданная в первой половине 80-х гг. РСЗО PHZ-89 в настоящее время уже не в полной мере отвечает требованиям китайской армии. В частности, по своей подвижности она уступает новейшим танкам ZTZ-99A и БМП ZBD-04A.


Алексей Моисеев

12.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
Россия
Продукция
M-46
ZSD-89
ZTZ99
Град РСЗО
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
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