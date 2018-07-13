Словакия приняла решение приобрести американские истребители F-16V Block70/72

10 июля 2018 года Совет Безопасности Словакии и правительство Словакии приняли окончательное решение о закупке для ВВС страны 14 американских истребителей Lockheed Martin F-16V Block70/72.

Изображение истребителей Lockheed Martin F-16V Block70/72 (с) Lockheed Martin

Решение было выбрано словацкой стороной по результатам тендера на приобретение истребителей для замены парка самолетов МиГ-29 ВВС Словакии, в котором на финальном этапе конкурирующим предложением по отношению к F-16V Block70/72 выступал шведский истребитель Saab JAS-39C/D Gripen (последние эксплуатируются в Чехии и Венгрии) на условиях аренды из наличия ВВС Швеции.

"Основываясь на тщательном анализе, мы выбрали лучшее решение, потому что это современные современные машины, которые не имеют конкуренции в плане цены, качества и возможностей, а также того, что мы можем себе позволить в качестве страны", - заявил министр Cловакии Питер Гайдош, который также поблагодарил как США, так и правительство Швеции за "серьезные предложения и переговоры".

Теперь правительство Словакии вступит в переговоры на межправительственном уровне с США относительно контрактного соглашения о приобретении истребителей F-16V Block70/72 по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Предполагаемая стоимость cоглашения названа словацкой стороной.в 1,59 млрд евро.

Напомним, что Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) в апреле 2018 года направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Словакии по линии FMS 14 истребителей Lоckheed Martin F-16V Block 70/72 Viper, с общей предполагаемой стоимостью поставки 2,91 млрд долл.

Согласно уведомлению DSCA, предлагаемые Словакии самолеты F-16V должны быть оснащены двигателями серии General Electric F110 или Pratt & Whitney F100 [в этом и будет состоять различие между модификациями Block 70 и Block 72]. Самолеты будут оснащены бортовыми РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР (предполагается поставка 16 комплектов), нашлемными системами целеуказания Joint Helmet Mounted Cueing System II, комплексами РЭБ AN/ALQ-213 Electronic Warfare Management Systems и AN/ALQ-211 Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suites; системами постановки пассивных помех AN/ALE-47, новой БЦВМ Modular Mission Computers (MMC), аппаратурой передачи данных Link 16 Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Systems (MIDS-JTRS), инерциально-спутниковой навигационной системой LN260 Embedded Global Navigation Systems (EGI)/Inertial Navigation Systems (INS), системой индикации Improved Programmable Display Generators (iPDG) и аппаратурой госопознавания APX-126 Advanced Identification Friend or Foe (AIFF).

Из вооружения в поставку должны войти 30 управляемых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности Raytheon AIM-120C7 AMRAAM, 100 управляемых ракет класса "воздух - воздух" малой дальности AIM-9X Sidewinder (плюс 12 учебных ракет AIM-9X Captive Air Training Missiles), 224 комплекта управляемых авиационных бомб GBU-12 Paveway II, 20 комплектов управляемых бомб GBU-49 Enhanced Paveway II, 150 комплектов управляемых бомб GBU-38 JDAM (все бомбы калибра 500 фунтов) и шесть подвесных контейнеров целеуказания Lockheed Martin AN/AAQ-33 Sniper. Также в поставку войдут наземный тренажер и пакет технической поддержки, запасных частей, наземного оборудования и обучения.

Aмериканская корпорация Lockheed Martin продвигает модификацию F-16V на рынке с 2012 года, рекламируя ее как самый продвинутый вариант семейства истребителей F-16. Летные испытания прототипа-демонстратора F-16V с РЛС AN/APG-83 SABR с АФАР были начаты в октябре 2015 года. Заказчиками модификации F-16V к настоящему времени стали Тайвань, который в 2016 году заключил с Lockheed Martin контракт на модернизацию в этот вариант своих 142 наличных истребителей F-16A/B Block 20, с проведением работ в 2017-2022 годах, и Бахрейн, который в декабре 2017 года заключил соглашение на поставку 16 истребителей F-16V Viper новой постройки (с опционом еще на три) и осуществление модернизации в этот вариант своих 19 наличных истребителей F-16C/D Block 40. В 2018 году правительство Греции также приняло решение о проведении модернизации 85 истребителей F-16C/D Block 52+ и Block 52+ Advanced ВВС Греции в вариант F-16V.