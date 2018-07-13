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13.07.2018
bmpd.livejournal.com

Непал приобретает новые вертолеты европейского производства

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Как сообщил непальский веб-ресурс www.aviationnepal.com , авиационная служба армии Непала (представляющая военную авиацию страны) в ближайшее время получит два новых вертолета европейского производства - один многоцелевой Leonardo Helicopters AW139 и один легкий Airbus Helicopters H125.

Построенный для авиационной службы армии Непала многоцелевой вертолет Leonardo Helicopters AW139 (серийный номер 31808, временная итальянская регистрация I-EASY) во время испытаний в Италии, июнь 2018 года (с) www.aviationnepal.com

О контракте на приобретение вертолета AW139 ранее не сообщалось, но в июне 2018 года на предприятии Leonardo Helicopters (бывшая AgustaWesland) в Качина Коста около Милана (Италия) был заснят проходящий летные испытания новый вертолет AW139 в окраске и с опознавательными знакками авиационной службы армии Непала (серийный номер 31808, временная итальянская регистрация I-EASY).

Также в июне армия Непала приобрела новый легкий вертолет H125 (AS350B3e) производства Airbus Helicopters. Вертолет был принят непальской стороной в июне у представительства Airbus Helicopters в Сингапуре и должен быть доставлен в Непал в середине июля. Машина имеет непальский военный бортовой номер NA-059.

Авиационная служба армии Непала составляет так называемую 11-ю бригаду непальской армии, базируясь на международный аэропорт Трибхуван столицы Непала Катманду. Сейчас в составе авиационной службы, согласно данным упомянутого ресурса, находятся всего два легких транспортных самолета (один PZL M28 и один ВN-2 Islander) и восемь вертолетов (четыре Ми-17, два Bell 206 и два Écureuil). Помимо указанных двух новых вертолетов (AW139 и Н125), для авиационной службы армии Непала сейчас также законтрактованы три новых транспортных самолета - один CN-235-220M у индонезийского объединения PT Dirgantara (PTDI) и два Piper Archer в США.

12.07.2018
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Страны
Индонезия
Италия
Непал
Сингапуp
США
Продукция
AS.350
AW-139
CN-235
Ми-17
Компании
AgustaWestland
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Leonardo
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