Непал приобретает новые вертолеты европейского производства

Как сообщил непальский веб-ресурс www.aviationnepal.com , авиационная служба армии Непала (представляющая военную авиацию страны) в ближайшее время получит два новых вертолета европейского производства - один многоцелевой Leonardo Helicopters AW139 и один легкий Airbus Helicopters H125.

Построенный для авиационной службы армии Непала многоцелевой вертолет Leonardo Helicopters AW139 (серийный номер 31808, временная итальянская регистрация I-EASY) во время испытаний в Италии, июнь 2018 года (с) www.aviationnepal.com

О контракте на приобретение вертолета AW139 ранее не сообщалось, но в июне 2018 года на предприятии Leonardo Helicopters (бывшая AgustaWesland) в Качина Коста около Милана (Италия) был заснят проходящий летные испытания новый вертолет AW139 в окраске и с опознавательными знакками авиационной службы армии Непала (серийный номер 31808, временная итальянская регистрация I-EASY).

Также в июне армия Непала приобрела новый легкий вертолет H125 (AS350B3e) производства Airbus Helicopters. Вертолет был принят непальской стороной в июне у представительства Airbus Helicopters в Сингапуре и должен быть доставлен в Непал в середине июля. Машина имеет непальский военный бортовой номер NA-059.

Авиационная служба армии Непала составляет так называемую 11-ю бригаду непальской армии, базируясь на международный аэропорт Трибхуван столицы Непала Катманду. Сейчас в составе авиационной службы, согласно данным упомянутого ресурса, находятся всего два легких транспортных самолета (один PZL M28 и один ВN-2 Islander) и восемь вертолетов (четыре Ми-17, два Bell 206 и два Écureuil). Помимо указанных двух новых вертолетов (AW139 и Н125), для авиационной службы армии Непала сейчас также законтрактованы три новых транспортных самолета - один CN-235-220M у индонезийского объединения PT Dirgantara (PTDI) и два Piper Archer в США.