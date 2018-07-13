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13.07.2018
42.TUT.BY

Россия возвращает в строй боевые корабли, которым почти 30 лет

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Ракетный катер проекта 1241М
Ракетный катер проекта 1241М.
Источник: wikimedia.org

Два модернизированных больших ракетных катера (по классификации НАТО – корвета) проекта 1241 «Молния» поступят на вооружение российского флота до 2019 года, сообщают «Известия».

Первоначально эти корабли, построенные в 90-х годах прошлого века, предназначались для иностранного заказчика, но контракт был аннулирован. «Молнии» оснастят современными средствами навигации и связи, новейшим вооружением.

Будет изменена архитектура корабля, улучшатся условия работы экипажа. Основным вооружением корветов будут противокорабельные ракеты Х-35У, для борьбы с воздушными целями корабли оснастят морскими зенитными комплексами «Панцирь-М».

Предполагается, что один корвет отправится служить на Черное море, другой — на Каспий. Ракетные катера проекта 1241 (шифр «Молния») были разработаны в конце 70-х годов, всего было построено около 80 таких кораблей.

10.07.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Х-35
Проекты
NATO
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