Напомните, когда вы в последний раз кого-то разгромили. Ответ эстонскому полковнику

Накануне "ВО" выходило с материалом (ссылка), в котором рассказывалось, как командующий спецподразделениями Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги стращал Россию тем, что в случае нападения ВС РФ на Эстонию он и его подчинённые "похоронят" российскую армию в Таллине. А Россия собирается нападать на Эстонию с проживающим там г-ном Юхтеги?..

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На этот пассаж эстонского полковника, сделанный для американского издания Politico, решили ответить некоторые политики в России. Так, представляющий думский комитет по делам СНГ Константин Затулин сделал комментарий для Russia Today, отметив, что России сегодня пытаются приписывать те намерения, которых у РФ нет. По словам Затулина, такие действия со стороны натовских "партнёров" носят характер базарных криков "Держи вора!", когда сам вор первым и поднимает шум.

Константин Затулин, усомнившись в том, что у Эстонии есть какие ресурсы, чтобы позволять себе откровенно милитаристские высказывания, отмечает:

Что касается их выдающихся военных талантов, которые помогут им "уничтожить и разгромить", то я бы хотел получить ссылку хоть на какой-то исторический факт, когда они бы проявили эти свои воинские дарования.

Нужно напомнить, что эстонские военнослужащие в скором времени войдут в формируемую у границ России натовскую дивизию "Норд". По заявлениям натовских функционеров, дивизия в составе эстонских, латвийских и датских солдат и офицеров будет заниматься вопросами "сдерживания России". Эту концепцию в очередной раз подтвердили на июльском саммите НАТО в Брюсселе, где больше других о "российской угрозе" верещали именно прибалтийские представители, надеясь понравиться США.