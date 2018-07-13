Кто создаст стартовый стол для "Ангары" на космодроме Восточный?
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает о начале работ по созданию стартового стола для ракет семейства "Ангара" на космодроме Восточный. В материале сообщается, что такой работой занимаются представители центра судового ремонта "Звёздочка". Именно эта компания получила право на реализацию соответствующего контракта.
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В частности, "Звёздочка" займётся созданием крупных металлоконструкций, которые впоследствии будут использоваться для стартовой площадки.
На самом деле, работа уже идёт. Сообщается, что рабочие "Звёздочки" уже создали два 88-тонных силовых элемента конструкции, которые будут использоваться в качестве составляющих рамы стартового стола.
"Звёздочка" будет работать и над созданием крепёжной конструкции стартовой площадки. Речь о так называемых закладных частях для пускового стола.
Почему выбрали именно "Звёздочку"? Дело в том, что на этом предприятии изготовлялись соответствующие конструкции для космодрома Плесецк.
Напомним, что несколько дней назад между российской и казахстанской сторонами были достигнуты договорённости о возобновлении работ по созданию стартовой площадки Байтерек на территории РК. Эта площадка изначально предусматривалась как объект, с которого будут осуществлять полёты ракеты-носители семейства "Ангара". Как Байтерек будет делить "Ангару" с Восточным, и будет ли?
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