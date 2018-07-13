На Украине осуществили подрыв двух миномётов "Молот". Теперь - сознательно
Военная прокуратура Ровенской области Украины сообщает о том, что решено провести следственный эксперимент, который позволил бы определить причины разрыва миномёта "Молот" на одном из полигонов. Напомним, что в результате такого разрыва погибли трое украинских военнослужащих и ещё не менее 9 получили ранения различной степени тяжести.
сайт производителя миномётов
Напомним, что изначально сообщалось о несоответствии требованиям показателей используемой при производстве миномётов "Молот" стали. Было отмечено, что сталь слишком мягкая, чтобы обеспечить выстрел на фоне резкого возрастания уровня давление в стволе.
Теперь в военной прокуратуре Ровенского гарнизона решили отработать и другие версии. Так, сообщается о том, что в общей сложности рассматривается три основных версии причин разрыва "Молота", унесшего жизни военнослужащих ВСУ в ходе учений. Помимо версии о низком качестве стали миномёта версии следующие: человеческий фактор – так называемое двойное заряжание; некачественные боеприпасы.
В качестве следственных действий сотрудники гарнизонной прокуратуры осуществили два подрыва гранатомётов "Молот". Из сообщения пресс-службы прокуратуры:
В ходе эксперимента было осуществлено два подрыва – с одной и двумя минами. Все осколки были собраны и отправили на экспертизу для сравнения с теми, которые есть в распоряжении с 6 июля.
Отмечено, что журналистов на полигоне не допускают, мотивируя это соображениями безопасности. О том, когда будут озвучены результаты анализа экспериментов подрыва вооружений, не сообщается.
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