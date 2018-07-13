Где Россия, там угроза. Британия собралась перекрыть для РФ север Атлантики
С берегов туманного Альбиона пришло сообщение об усилении военного присутствия Королевских военно-морских сил Великобритании в Северной Атлантике. Об этом на днях заявил британский адмирал Филип Джонс в своем интервью телевизионному каналу Sky News. Такое решение первый морской лорд Джонс объясняет, конечно же, той возрастающей опасностью, которая исходит со стороны России.
В частности, адмирал рассказал, что в скором времени ВМС Великобритании направят в Северную Атлантику объединённые оперативные силы, которые будут действовать в интересах королевства. Это приведёт к тому, что в этом регионе наряду с российскими кораблями будут курсировать британские корабли и самолёты "сопровождения".
https://www.royalnavy.mod.uk
Кстати, данное заявление прозвучало сразу же после того, как их союзники по антироссийской пропаганде - США, в свою очередь, сообщили о восстановлении Второго Флота в Северной Атлантике, как ответного слова в адрес России.
Как видно, постоянное присутствие военно-морских сил России в Атлантике является очередным раздражающим фактором для Британии и США. Особенно у английских политиков вызывает опасение тот факт, что через жизненно важные оптоволоконные кабели, которые проложены на дне океана, осуществляется важнейший обмен информацией во всем мире (до 97 процентов всего трафика). Кроме того, посредством кабелей переводятся денежные средства на сумму 10 триллионов долларов.
После того, как адмирал Филип Джонс дал интервью, руководство НАТО на брюссельском саммите в очередной раз обсудило вопрос увеличения военных трат. При этом Трамп в ходе саммита военного блока в Брюсселе потребовал от партнёров довести военные расходы до 2% ВВП "немедленно". По словам американского президента, "лучше бы до 4-х процентов".
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Ну да ладно, я не об этом хотел.
Сегодня мне приснился странный сон, в котором изобиловали противолодочные самолёты. Посреди ночи я проснулся с очередной идеей- морской противовоздушной миной.
Ее образ просто нарисовался у меня в голове. К чему? Зачем? Сам не знаю. У "сумасшедших" свои причуды.
Так вот сабж напоминает блок из четырех НУРСов (то ли на Ми-28 ставится, то ли на Су-25, то ли на Л-39). В нем располагаются 4 ЗУР.
Можно взять Вербу или новую ЗУР для ТОРа.
На дне контейнера располагается аккумулятор, приводимый в действие морской водой (является электролитом).
В верхней части находится блок аккустических и инфракрасных датчиков.
Так вот когда лодке сели на хвост и вот вот ее уничтожат, она отстреливает подобный контейнер через штатный ТА, он всплывает, сбрасывает головной обтекатель и переходит в режим ожидания.
Когда датчики фиксируют заход воздушной цели в зону поражения, производится залповый запуск ЗУР, серией с коротким интервалом (0,5-1с). С большой вероятностью самолёт ПЛО будет уничтожен, а лодка и экипаж спасены.
Это самый простой вариант. Можно усложнить добавлением вращающейся ИК-УФ камеры ("головы") и вводом полётного задания в ГСН ЗУР (на какой угол и азимут им склоняться после запуска маршевого двигателя)
Сегодня мне приснился странный сон, в котором изобиловали противолодочные самолёты. Посреди ночи я проснулся с очередной идеей- морской противовоздушной миной.
Восход , эта идея у меня была еще лет 10 назад .
и емнип не только у меня .
так что все не ново под луной .