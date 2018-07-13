Где Россия, там угроза. Британия собралась перекрыть для РФ север Атлантики

С берегов туманного Альбиона пришло сообщение об усилении военного присутствия Королевских военно-морских сил Великобритании в Северной Атлантике. Об этом на днях заявил британский адмирал Филип Джонс в своем интервью телевизионному каналу Sky News. Такое решение первый морской лорд Джонс объясняет, конечно же, той возрастающей опасностью, которая исходит со стороны России.

В частности, адмирал рассказал, что в скором времени ВМС Великобритании направят в Северную Атлантику объединённые оперативные силы, которые будут действовать в интересах королевства. Это приведёт к тому, что в этом регионе наряду с российскими кораблями будут курсировать британские корабли и самолёты "сопровождения".

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Кстати, данное заявление прозвучало сразу же после того, как их союзники по антироссийской пропаганде - США, в свою очередь, сообщили о восстановлении Второго Флота в Северной Атлантике, как ответного слова в адрес России.

Как видно, постоянное присутствие военно-морских сил России в Атлантике является очередным раздражающим фактором для Британии и США. Особенно у английских политиков вызывает опасение тот факт, что через жизненно важные оптоволоконные кабели, которые проложены на дне океана, осуществляется важнейший обмен информацией во всем мире (до 97 процентов всего трафика). Кроме того, посредством кабелей переводятся денежные средства на сумму 10 триллионов долларов.

После того, как адмирал Филип Джонс дал интервью, руководство НАТО на брюссельском саммите в очередной раз обсудило вопрос увеличения военных трат. При этом Трамп в ходе саммита военного блока в Брюсселе потребовал от партнёров довести военные расходы до 2% ВВП "немедленно". По словам американского президента, "лучше бы до 4-х процентов".