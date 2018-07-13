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13.07.2018
Военное обозрение

Батальоны охраны ПГРК "Тополь-М" и "Ярс" пополнятся беспилотниками

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Первые беспилотники начали поступать в ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Дроны будут отвечать за разведку маршрутов выдвижения и районов размещения подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Тополь" и "Ярс", сообщает российское военное ведомство.

Минобороны РФ

Согласно заявлению российского Минобороны, в РВСН начали поступать беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Орлан-10", "Элерон-3СВ" и "Гранат". Все эти БЛА прошли модернизацию и предназначены для решения задач по обеспечению безопасности маршрутов выдвижения и районов размещения ПГРК "Тополь-М" и "Ярс". В ходе модернизации беспилотникам оставили весь спектр оптических и других систем обнаружения и наблюдения, но добавили средства радиотехнической разведки. Модернизированные БЛА смогут не только обнаруживать разведывательно-диверсионные группы противника, но и прослушивать радиопереговоры, засекать дистанционные разведывательные датчики и даже мины с радиовзрывателями.

Беспилотники поступят на вооружение роты охраны и сопровождения колонн и роты противодиверсионной борьбы и разведки, входящих в состав отдельных батальонов охраны и разведки (ОБОР), которые обеспечивают безопасность на маршрутах выдвижения и районов размещения ПГРК.

12.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
РС-12М
РС-12М2
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