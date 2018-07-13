Батальоны охраны ПГРК "Тополь-М" и "Ярс" пополнятся беспилотниками
Первые беспилотники начали поступать в ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Дроны будут отвечать за разведку маршрутов выдвижения и районов размещения подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Тополь" и "Ярс", сообщает российское военное ведомство.
Минобороны РФ
Согласно заявлению российского Минобороны, в РВСН начали поступать беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Орлан-10", "Элерон-3СВ" и "Гранат". Все эти БЛА прошли модернизацию и предназначены для решения задач по обеспечению безопасности маршрутов выдвижения и районов размещения ПГРК "Тополь-М" и "Ярс". В ходе модернизации беспилотникам оставили весь спектр оптических и других систем обнаружения и наблюдения, но добавили средства радиотехнической разведки. Модернизированные БЛА смогут не только обнаруживать разведывательно-диверсионные группы противника, но и прослушивать радиопереговоры, засекать дистанционные разведывательные датчики и даже мины с радиовзрывателями.
Беспилотники поступят на вооружение роты охраны и сопровождения колонн и роты противодиверсионной борьбы и разведки, входящих в состав отдельных батальонов охраны и разведки (ОБОР), которые обеспечивают безопасность на маршрутах выдвижения и районов размещения ПГРК.
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
27.09.2016 Россия проверила свои "Тополя"
11.07.2016 РВСН учатся выживать в любых условиях
18.03.2016 В РВСН проходит ротация ПГРК «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования
27.01.2016 Ракетные полки РВСН выходят на маршруты боевого патрулирования
27.01.2016 Комплексы "Тополь" и "Ярс" начинают патрулирование в семи регионах
08.09.2014 Вашингтон не держит слово
11.07.2014 Ракетный ответ Конгрессу