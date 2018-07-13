Десантирование на разных парашютах с одного борта. "Арбалет-3" против "Тандема"

Замкомандующего войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков сообщил средствам массовой информации о том, что на совместных учениях ВТА и ВДВ впервые было осуществлено десантирование на двух различных парашютах с одного борта. По словам генерала Кочеткова, были использованы парашютные системы "Тандем" ("Тандем Милитари") и "Арбалет-3".

РИА Новости приводит заявление генерала:

Затем сравним, какая парашютная система более приемлема для использования в ВДВ.

Заявление обращает на себя внимание. Ведь если предпочтение будет отдаваться какой-то конкретной парашютной системе, то значит ли это, что ВДВ откажутся от эксплуатации другой?

Минобороны России

Ранее сообщалось, что парашюты "Тандем Милитари" находятся на итоговом этапе государственных испытаний. Планируется поставить их на оснащение Воздушно-десантных войск до конца текущего года.

Десантирование в ходе учения осуществлялось с борта Ил-76МД. О ходе маневров сообщает пресс-служба главного оборонного ведомства:

Передовое подразделение на парашютах "Арбалет", маневрируя в воздухе, приземлилось рядом с назначенными для захвата объектами.

Сообщается, что высадку десанта с воздуха огнём поддержали средства боевой авиации, включая ударные вертолёты Ми-24 и фронтовые бомбардировщики Су-34.

В районе условного захвата аэродрома первоначально сбрасывался радиомаяк с помощью парашютной системы. После получения сигналов от радиомаяка передовая группа ВДВ и приступила к захвату объекта.