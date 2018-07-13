Рособоронэкспорт выводит на мировой рынок уникальное морское подводное оружие и средства защиты кораблей

ЦАМТО, 12 июля. АО "Рособоронэкспорт" совместно с АО "Концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" начало работу по программе продвижения на внешний рынок военно-морской техники и специального оборудования.

"Широкий круг задач, решаемых ВМС морских держав, определяет необходимость их оснащения различными видами военно-морской техники и специальным оборудованием. В состав иностранных военно-морских сил входят 225 кораблей российской постройки. Из них носителями морского подводного оружия являются более 100 надводных кораблей и подводных лодок. Рособоронэкспорт предлагает своим партнерам уникальные решения для оснащения и модернизации вооружения этих кораблей", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Морское подводное оружие состоит на вооружении ведущих флотов мира. Однако самостоятельно проектировать и создавать это оружие способны не более 5-7 стран, в том числе и Россия, что обусловлено высокой сложностью и стоимостью данных работ. Ряд образцов производства АО "Концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор", предлагаемых Рособоронэкспортом, не имеют аналогов в мире.

Иностранным заказчикам предлагается широкий спектр военно-морской техники и специального оборудования. В их числе торпедное, минное, противоминное и противоподводно-диверсионное оружие, а также средства самообороны кораблей от подводного оружия.

В сегменте торпедного оружия предлагается универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда ТЭ-2. Она предназначена для поражения подводных лодок, надводных кораблей и неподвижных целей. Кроме того, перспективным для продвижения на внешний рынок является ряд разработок нового оружия: торпеды в калибре 533 мм и малогабаритные торпеды в калибре 324 мм.

Морские донные мины МДМ-1 и МДМ-2 предназначены для создания минной опасности и поражения надводных кораблей и подводных лодок в надводном и подводном положениях при использовании их в минных заграждениях. Мина МДМ-3 способна поражать надводные корабли малого водоизмещения и десантно-высадочные средства при использовании ее в оборонительных минных заграждениях. Мины оснащены взрывателями, которые в сочетании с логикой работы противотральных устройств и использованием приборов срочности и кратности обеспечивают эффективную защиту от вытраливания современными неконтактными тралами и от естественных помех.

Предлагаемая морская шельфовая мина МШМ "Шельф" не имеет аналогов в мире. Она может ставиться с авиационных носителей, подводных лодок, а также с надводных кораблей. Мина "Шельф" имеет гидроакустическую пассивно-активную аппаратуру обнаружения и целеуказания, защищенную от срабатывания при воздействии естественных помех и неконтактных тралов, позволяющую обнаружить любые подводные лодки и корабли независимо от уровня шумности и скорости хода. Уникальное устройство мины затрудняет возможность использования целью средств противодействия и осуществления маневра уклонения.

Морские мины не имеют жесткой привязки к конкретному проекту корабля. Интерес к их приобретению проявляют страны, морская доктрина которых предусматривает постановку минных заграждений. Рособоронэкспорт ожидает внимания к морским минам российского производства широкого круга стран Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

В сегментах противоминного оружия и средств самообороны кораблей от подводного оружия Рособоронэкспорт предлагает иностранным заказчикам гидроакустические станции ГАС "ГАК "Маяк-2014", самоходные приборы гидроакустического противодействия МГ-74МЭ, малоразмерные самоходные приборы противоторпедной защиты, а также широкополосный акустический трал ШАТ-У и глубоководный контактный трал ГКТ-3М, не имеющий аналогов на мировом рынке. Многовариантность комплектации трала обеспечивает возможность его использования в одинарном корабельном, вертолетном, парных придонном и сетевом вариантах.

Кроме того, перспективными для продвижения на мировой рынок Рособоронэкспорт считает средства доставки водолазов, которые могут использоваться с наиболее популярных в мире подводных лодок российского производства проектов 877 и 636, а также малых подводных лодок типа "Пиранья".

"Большой интерес к российскому морскому подводному оружию мы также ожидаем от стран, развивающих собственное кораблестроение, но не обладающих возможностью разработки и производства корабельного вооружения. Кроме того, ряд стран стремятся получить компетенции, необходимые для налаживания производства этого оружия на национальных предприятиях промышленности. Рособоронэкспорт готов работать в данных направлениях", – добавил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".