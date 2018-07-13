Для ВМФ РФ заложен двенадцатый МРК проекта 21631
ЦАМТО, 12 июля. На АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького", входящем в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (группа компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") 12 июля состоялась церемония закладки корпуса двенадцатого в серии МРК проекта 21631 (разработчик АО "Зеленодольское ПКБ").
Двенадцатый МРК этого проекта, который получил название "Ставрополь", планируется принять в состав ВМФ РФ в 2023 году. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Он принял участие в церемонии закладки последнего в серии, двенадцатого малого ракетного корабля проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Ставрополь" на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М.Горького в Татарстане.
"Уверен, что вы справитесь с работой, и она будет выполнена качественно – в этом нет никаких сомнений, все это уже подтвердил ваш предыдущий опыт", – сказал А.Криворучко.
По словам замглавы военного ведомства, предприятие обладает достаточной степенью технологической готовности и загружено заказами до 2021 года включительно, передает "РИА Новости".
Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для Военно-морского флота России, являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства.
В настоящее время шесть кораблей данного проекта – головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Вышний Волочек" – уже несут службу в составе ВМФ России.
На сегодняшний день на стапелях АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" ведется строительство еще пяти единиц проекта – "Орехово-Зуево", "Ингушетия", "Грайворон", "Град" и "Наро-Фоминск".
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