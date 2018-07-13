Жители России смогут наблюдать пролет МКС невооруженным глазом по ночам с 12 по 21 июля

На небе станция будет выглядеть, как яркая быстро двигающаяся звезда белого цвета

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Жители России смогут невооруженным глазом наблюдать пролет Международной космической станции (МКС) после полуночи с 12 по 21 июля. Об этом сообщается в четверг на сайте Московского планетария.

"С 12 по 21 июля 2018 г. продлится период ночной видимости МКС над Россией. Международную Космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после полуночи в виде яркой быстро двигающейся звезды", - говорится в сообщении.

В планетарии добавили, что МКС движется очень быстро с запада на восток и по яркости может соперничать с Юпитером и Венерой. Наблюдать станцию можно будет на большей части территории страны.

Увидеть МКС с Земли можно только при определенных условиях: станция должна освещаться Солнцем и на определенном отрезке траектории отражать солнечный свет, как Луна. "Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца", - приводятся на сайте слова астрофизика, сотрудника планетария Александра Перхняка.