Войти
13.07.2018
ТАСС

Жители России смогут наблюдать пролет МКС невооруженным глазом по ночам с 12 по 21 июля

613
0
0
Модуль BEAM
Надувной мобильный модуль BEAM на МКС.
Источник: AP Photo/ NASA via AP

На небе станция будет выглядеть, как яркая быстро двигающаяся звезда белого цвета

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Жители России смогут невооруженным глазом наблюдать пролет Международной космической станции (МКС) после полуночи с 12 по 21 июля. Об этом сообщается в четверг на сайте Московского планетария.

"С 12 по 21 июля 2018 г. продлится период ночной видимости МКС над Россией. Международную Космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после полуночи в виде яркой быстро двигающейся звезды", - говорится в сообщении.

В планетарии добавили, что МКС движется очень быстро с запада на восток и по яркости может соперничать с Юпитером и Венерой. Наблюдать станцию можно будет на большей части территории страны.

Увидеть МКС с Земли можно только при определенных условиях: станция должна освещаться Солнцем и на определенном отрезке траектории отражать солнечный свет, как Луна. "Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца", - приводятся на сайте слова астрофизика, сотрудника планетария Александра Перхняка.

12.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Луна
МКС
Похожие новости

12.07.2018 Академик Сагдеев: "Есть шанс обнаружить внеземную жизнь в космосе"

11.07.2018 Сверхкороткую схему полета используют в российской лунной программе

11.07.2018 Зачем нужно быстро летать к МКС

11.07.2018 Пилотируемые "Союзы" полетят к МКС по сверхкороткой схеме после еще одного "Прогресса"

10.07.2018 Аэродинамические испытания "Федерации" в ЦАГИ планируется завершить в 2018-2019 годах

10.07.2018 Прототипы скафандра и кресел для корабля "Федерация" появятся до конца 2018 года

10.07.2018 Космонавт Рязанский: человек любой профессии может найти себя в космонавтике

04.07.2018 Полетали и хватит

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 12:49
  • 21
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 13.07 12:25
  • 123
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 13.07 12:08
  • 4
Ростех создает ПО для массового внедрения компьютеров "Эльбрус" в России
  • 13.07 11:57
  • 6
Может ли Россия догнать Запад по беспилотникам?
  • 13.07 11:54
  • 23
Энергохлам
  • 13.07 11:19
  • 2
Боевые корабли попали в Сеть
  • 13.07 10:53
  • 4
Китайский подводный рекордсмен
  • 13.07 10:30
  • 133
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 13.07 09:48
  • 6
Подлодку "Новороссийск" вооружили новейшими торпедами "Ихтиозавр"
  • 13.07 08:35
  • 1
Последний в серии? В Зеленодольске заложили МРК проекта 21631
  • 13.07 08:20
  • 4
Лукашенко заявил о переходе Оршанского авиаремонтного завода государству, украинскому ПАО "Мотор Сич" принадлежало 59,5%
  • 13.07 07:27
  • 1
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 13.07 05:55
  • 2
Где Россия, там угроза. Британия собралась перекрыть для РФ север Атлантики
  • 13.07 05:41
  • 14
Индонезия заплатит России более $1млрд за 11 Су-35 - источник
  • 13.07 05:18
  • 31
Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС создадут в РФ через пару лет