Жители России смогут наблюдать пролет МКС невооруженным глазом по ночам с 12 по 21 июля
На небе станция будет выглядеть, как яркая быстро двигающаяся звезда белого цвета
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Жители России смогут невооруженным глазом наблюдать пролет Международной космической станции (МКС) после полуночи с 12 по 21 июля. Об этом сообщается в четверг на сайте Московского планетария.
"С 12 по 21 июля 2018 г. продлится период ночной видимости МКС над Россией. Международную Космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после полуночи в виде яркой быстро двигающейся звезды", - говорится в сообщении.
В планетарии добавили, что МКС движется очень быстро с запада на восток и по яркости может соперничать с Юпитером и Венерой. Наблюдать станцию можно будет на большей части территории страны.
Увидеть МКС с Земли можно только при определенных условиях: станция должна освещаться Солнцем и на определенном отрезке траектории отражать солнечный свет, как Луна. "Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца", - приводятся на сайте слова астрофизика, сотрудника планетария Александра Перхняка.
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