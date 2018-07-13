NASA может лишиться возможности доставлять на МКС своих астронавтов в конце 2019 года

У ведомства отсутствует план обеспечения беспрерывного доступа на станцию

ВАШИНГТОН, 12 июля. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. У американского космического ведомства - NASA - нет плана обеспечения беспрерывного доступа на Международную космическую станцию (МКС).

Это отметили в обнародованном в среду докладе аудиторы главного контрольно-ревизионного органа Конгресса США - Управления по подотчетности правительства.

По их словам, две частные компании - Boeing и SpaceX - могут не успеть получить разрешение на использование создаваемых ими кораблей для пилотируемых полетов на МКС к ноябрю 2019 года, когда у NASA истечет срок контракта с "Роскосмосом" на доставку на станцию и возвращение оттуда астронавтов на борту российских "Союзов". "Согласно проведенному нами анализу, не исключается возможность того, что ни одна из этих компаний не будет готова [предоставить свой корабль для безопасного полета] до августа 2020 года, и в таком случае у NASA не будет доступа на станцию в течение по меньшей мере 9 месяцев", - указали аудиторы.

NASA заключило с Boeing и SpaceX контракты на разработку пилотируемых кораблей еще в 2014 году, заплатив им $4,2 млрд и $2,6 млрд, соответственно. "Они достигли прогресса в конструкторских работах и создании компонентов модулей, но обе продолжают откладывать сроки сертификации своих пилотируемых транспортных систем", - говорится в докладе.

Изначально SpaceX должна была представить корабль для сертификации во втором квартале прошлого года, а Boeing - в третьем. Однако после ряда срывов графика работ обе компании теперь планируют провести испытательные полеты своих модулей без экипажей лишь в августе-сентябре 2018 года. С экипажем Boeing намеревается отправить корабль на орбиту в ноябре-декабре этого года, а SpaceX - в декабре 2018 года - январе 2019 года. Поэтому с учетом новых возможных задержек сертификация обоих кораблей была перенесена экспертами NASA на январь-февраль 2019 года.

Аудиторы же считают, что реальнее говорить о декабре 2019 года для модуля Boeing и январе 2020 года для корабля SpaceX. Это в лучшем случае. "Поэтому NASA нужно разработать запасной план действий, предусматривающий возможность доставки астронавтов на МКС после ноября 2019 года", - подчеркивается в докладе.

История вопроса

После прекращения полетов шаттлов в 2011 году у NASA остался только один вариант для доставки на МКС и возвращения оттуда своих астронавтов - с помощью российских "Союзов". В феврале прошлого года американское космическое ведомство заключило соглашение с Boeing, позволяющее получить дополнительно пять мест на "Союзах" в 2017-2019 годах. Общая стоимость контракта составила $373,5 млн. Boeing приобрела эти места у РКК "Энергия" в рамках урегулирования судебной тяжбы по поводу совместного проекта "Морской старт".

И последнее место, как сейчас предполагается, будет использовано в ноябре 2019 года для возвращения американского астронавта со станции.

По словам аудиторов, NASA "уже задумалось над тем, как быть в том случае, если сертификация кораблей Boeing и SpaceX будет перенесена на 2020 год". В частности, рассматривается идея попробовать договориться с "Роскосмосом" о возвращении астронавта на "Союзе" не в ноябре 2019 года, а в январе 2020 года, что "даст два дополнительных месяца для начала полетов на коммерческих пилотируемых кораблях".

"На настоящий момент, как объяснили официальные лица NASA, возможность закупки дополнительных мест на "Союзах" представляется маловероятной, так как процесс строительства корабля и подписания соответствующего контракта обычно занимает три года - это означает, что эти места могут появиться не ранее 2021 года", - отметили аудиторы.