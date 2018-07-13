Мотострелки провели показательный штурм города в честь 75-летия битвы под Прохоровкой
Кроме того, в рамках торжеств в военно-историческом музее-заповеднике "Прохоровское поле" разведчики соединения продемонстрируют приемы рукопашного боя
ТАСС, 12 июля. Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа освободили заложников в ходе показательного штурма импровизированного города на территории музея-заповедника в Белгородской области в рамках празднования 75-летия Прохоровского сражения.
Об этом ТАСС сообщила директор музейного комплекса "Прохоровское поле" Наталья Овчарова.
"Прошел захват города в современных условиях современными частями российской армии. У нас на территории есть инсталляция - разрушенный во время войны город. С одной стороны были вражеские солдаты, с другой - наши", - сказала Овчарова.
Кроме того, в рамках торжеств в военно-историческом музее-заповеднике "Прохоровское поле" разведчики соединения продемонстрируют новую программу выполнения приемов рукопашного боя с применением огнестрельного и холодного оружия, добавили в пресс-службе округа.
Всего в тактических учениях, показательных выступлениях и выставке вооружения, которые проходят в музее-заповеднике, участвуют свыше 120 военнослужащих и около 40 единиц техники Висленской мотострелковой дивизии.
В ходе Курской битвы 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий.
В ходе него советские войска потеряли 500 танков из 800, немцы лишились 300 танков из 400. Таким образом была разгромлена ударная группировка немцев, после чего основные силы противника перешли к обороне.
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