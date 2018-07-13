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13.07.2018
ТАСС

Истребители ВКС России провели тренировочный бой в стратосфере

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Су-30М2
Су-30М2.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Экипажи задействованных в маневрах Су-27СМ3 и Су-30М2 выполнили учебно-боевые задачи по поиску и обнаружению летательных аппаратов условного противника, а также отработали элементы сложного пилотажа

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Экипажи авиационного полка Южного военного округа (Краснодарский край) из состава Воздушно-космических сил (ВКС) РФ провели тренировочный бой в стратосфере на истребителях Су-27СМ3 и Су-30М2. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Черноморского флота.

"В ходе проведения полетов летчики современных истребителей выполнили учебно-боевые задачи по поиску и обнаружению летательных аппаратов условного противника, а также провели учебный воздушный бой", - сказали в пресс- службе. "Упражнения выполнялись как одиночно, так и в составе пар, звеньев (от трех до четырех самолетов - прим. ТАСС) и групп", - добавили в пресс-службе.

Во время учебного боя пилотами были отработаны элементы сложного пилотажа, в том числе "Бочка", "Горки" с наклоном до 60 градусов и форсированные развороты. По данным флота, экипажи также потренировалась в аэронавигации, пилотировании по заданному маршруту, уходе от средств поражения, а также успешно совершили посадку на условно разрушенную полосу.

12.07.2018
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1 комментарий
№1
13.07.2018 01:18
Просто поражаюсь мужеству летчиков.
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