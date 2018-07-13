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13.07.2018
ЦАМТО

Правительство Словакии одобрило покупку истребителей F-16V Блок.70/72

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Тренажер истребителя F-16V
Тренажер истребителя F-16V.
Источник: Lockheed Martin

ЦАМТО, 12 июля. Правительство Словакии утвердило предложение Министерства обороны страны о приобретении новых истребителей F-16 производства американской компании Lockheed Martin.

Как сообщает Associated Press, 14 истребителей предназначены для замены состоящих на вооружении ВВС Словакии устаревших самолетов МиГ-29 советского производства.

Проведя сравнительную оценку, Министерство обороны Словакии предпочло предложение США по поставке F-16 Блок.70/72 покупке самолетов JAS-39 C/D "Грипен" шведского производства. Министр обороны Словакии Петер Гайдош заявил, что предложение США было лучше "во всех аспектах" и назвал его "оптимальным решением".

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини 11 июля сообщил, что за поставку самолетов, боеприпасов, подготовку пилотов и двухлетнюю логистическую поддержку правительство заплатит 1,589 млрд. евро (1,86 млрд. долл.).

На текущий момент сроки поставки истребителей не определены. По заявлению министра, правительство США готово к подписанию соглашения по продаже самолетов Словакии. Ранее аналитик Словацкого института политики безопасности Ярослав Надь сообщал, что новые F-16 могут быть поставлены к 2023 году.

Причины быстрого решения о закупке американских самолетов не вполне понятны. Еще в конце июня по итогам состоявшихся в Берлине переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель то же Петер Пеллегрини заявил, что словацкое правительство отложит решение о покупке новых истребителей, поскольку подобные серьезные вопросы нельзя решать в спешке. Премьер указал, что намерен ознакомиться с альтернативными предложениями, чтобы устранить любые сомнения.

Как сообщал ЦАМТО, первоначально Словакия вела переговоры о поставке в лизинг или покупке самолетов "Грипен", состоящих на вооружении соседней Чехии, с компанией Saab, однако в июне 2016 года министр обороны Петер Гайдош заявил, что шведская сторона ведет переговоры "в неприемлемой манере с юридической и правовой точек зрения". Было решено оценить альтернативные варианты поставки самолетов. В феврале 2018 года Министерство обороны Словакии подтвердило, что ведет переговоры о возможности покупки американских истребителей F-16 и шведских "Грипен". Анализ данных вариантов предполагалось представить на рассмотрение правительства страны до 29 июня 2018 года.

В апреле 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Словакии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 истребителей F-16V конфигурации Блок.70/72, сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Полная стоимость программы может составить 2,91 млрд. долл.

Saab в мае заявила о готовности, в случае подписания контракта, перенести из Швеции в Словакию центр обслуживания самолетов, который сможет обеспечить обслуживание истребителей нескольких европейских стран.

Ранее 48 новых F-16 приобрела Польша, а Румыния закупила бывшие в эксплуатации самолеты этого типа. Истребители МиГ-29 остаются на вооружении в Болгарии и Польше.

В настоящее время являющая членом НАТО Словакия эксплуатирует 12 самолетов МиГ-29, техническое обслуживание которых осуществляется в рамках контракта с РСК "МиГ", срок действия которого истекает осенью 2019 года. Данный контракт должен быть продлен, поскольку в противном случае ВВС останутся без боевых самолетов до начала поставок F-16. В зависимости от запрошенных услуг, стоимость нового соглашения с РСК "МиГ" варьируется от 20 до 50 млн. евро (от 25 до 80 млн. долл.).

12.07.2018
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Болгария
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