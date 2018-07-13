Первая тренировка 20 кораблей и катеров ВМФ России к Главному военно-морскому параду прошла в Финском заливе

ЦАМТО, 12 июля. Первая тренировка кораблей-участников Главного военно-морского парада состоялась 11 июля в назначенном районе Финского залива.

В тренировке приняли участие около 20 ракетных, минно-тральных кораблей, а также патрульные, артиллерийские, противодиверсионные и десантные катера, которые будут задействованы в прохождении по Неве 29 июля.

Руководил тренировкой командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов с борта учебного катера. В ходе тренировки отрабатывался порядок прохождения кораблей по участку реки. Особое внимание было уделено работе специалистов штурманских боевых частей кораблей, командиров электромеханических и радиотехнических боевых частей. Экипажи кораблей и катеров тренировалось держать строй, заданную скорость хода и точность назначенного курса.

Результаты выполнения задач плана тренировки были доложены главнокомандующему ВМФ адмиралу Владимиру Королеву, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.