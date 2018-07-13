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13.07.2018
ТАСС

Источник: "Звездочка" приступила к созданию конструкций для старта "Ангары" на Восточном

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Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Предприятие уже изготовило два силовых элемента конструкции весом 88 тонн, сказал источник ТАСС в ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты центра судоремонта "Звездочка" начали создание конструкций пускового стола для стартового комплекса ракеты "Ангара" на космодроме Восточный. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Звездочка" получила госконтракт на крупные металлоконструкции для стартового комплекса ракеты "Ангары" на дальневосточном космодроме. На данный момент предприятие уже изготовило два 88-тонных лонжерона (силовой элемент конструкции - прим. ТАСС) для рамы пускового стола", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что компания также изготовит "части транспортно-установочного агрегата тяжелого класса и площадки обслуживания кабель-заправочной башни". Также центр получил заказ на закладные части (крепеж всей стартовой позиции в грунте - прим. ТАСС) для пускового стола.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Это не первый пусковой стол для "Ангары", возводимый специалистами "Звездочки", - в 2004-2012 годах компания изготовила пусковое устройство и другие объекты универсального стартового комплекса для ракет семейства "Ангара" на космодроме Плесецк.

Стартовый стол

Стартовый комплекс ракеты-носителя состоит из целого ряда частей, в том числе заправочных матч, башен обслуживания, командного пункта, газоотводных желобов, подъездных путей и т. д. Главный элемент комплекса - пусковой стол (устройство), на который ракета устанавливается перед стартом и откуда производится ее запуск.

Как сообщили ранее в Роскосмосе, строительство стартового стола на Восточном под "Ангару" должно было начаться в июне этого года. До этого возведение комплекса планировалось запустить еще в начале 2018 года, о чем в ноябре 2017 года заявила ТАСС возглавлявшая тогда Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева. Технологическое оборудование под строительство старта было завезено на космодром в августе прошлого года. Запуск "Ангары" с нового старта ожидается в 2021 году.

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме Восточный в 2012-2016 годах под ракеты "Союз", первый запуск с этого комплекса был выполнен 28 апреля 2016 года.

12.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Звездочка
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Плесецк
Союз РН
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