Российские военные сопроводили колонну беженцев в сирийской провинции Дераа
В колонне было 800 человек, из них 40 боевиков, которые сложили оружие
ДАМАСК, 12 июля. /ТАСС/. Российские военные сопроводили очередную колонну беженцев из Босры-эш-Шам в освобожденный от боевиков населенный пункт Эн-Найм в провинции Дераа, сообщили в четверг журналистам в российском центре примирения.
Колонна двигалась в сопровождении российской военной полиции. Беженцы возвращались на автобусах, некоторые ехали своим ходом - на машинах и мотоциклах.
Как рассказали в центре, очередная колонна была выведена из населенного пункта Босра-эш-Шам, в ней находились 800 человек, из них 40 боевиков, которые сложили оружие. Все они следуют в населенный пункт Эн-Найм. В основном это члены семей боевиков и беженцы, которые покинули свой населенный пункт, спасаясь от вооруженных формирований.
Вывод беженцев состоялся благодаря успешно проведенным переговорам с участием представителей России. Теперь люди могут вернуться в свои дома и начать налаживать мирную жизнь.
Сирия продолжает восстанавливаться после военных событий, полным ходом идет восстановление населенных пунктов и инфраструктуры. Сирийское правительство при помощи России делает все, чтобы беженцы, в том числе из-за границы, возвращались в свои дома.
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