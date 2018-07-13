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13.07.2018
ТАСС

Российские военные сопроводили колонну беженцев в сирийской провинции Дераа

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Сирийская армия (САА)
Сирийская армия (САА).
Источник: http://www.globallookpress.com

В колонне было 800 человек, из них 40 боевиков, которые сложили оружие

ДАМАСК, 12 июля. /ТАСС/. Российские военные сопроводили очередную колонну беженцев из Босры-эш-Шам в освобожденный от боевиков населенный пункт Эн-Найм в провинции Дераа, сообщили в четверг журналистам в российском центре примирения.

Колонна двигалась в сопровождении российской военной полиции. Беженцы возвращались на автобусах, некоторые ехали своим ходом - на машинах и мотоциклах.

Как рассказали в центре, очередная колонна была выведена из населенного пункта Босра-эш-Шам, в ней находились 800 человек, из них 40 боевиков, которые сложили оружие. Все они следуют в населенный пункт Эн-Найм. В основном это члены семей боевиков и беженцы, которые покинули свой населенный пункт, спасаясь от вооруженных формирований.

Вывод беженцев состоялся благодаря успешно проведенным переговорам с участием представителей России. Теперь люди могут вернуться в свои дома и начать налаживать мирную жизнь.

Сирия продолжает восстанавливаться после военных событий, полным ходом идет восстановление населенных пунктов и инфраструктуры. Сирийское правительство при помощи России делает все, чтобы беженцы, в том числе из-за границы, возвращались в свои дома.

12.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
Сирия
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