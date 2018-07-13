Эксперт: танк "Армата" сменят машины на основе новых физических принципов

По мнению генерал-полковника Сергея Маева, это станет возможно при благоприятном развитии фундаментальной науки, технологий, конструкторской мысли, производства и финансирования всех этих составляющих

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Самый современный российский танк Т-14 "Армата" прослужит в войсках не менее 25-30 лет, его должны сменить боевые машины на новых физических принципах. Такой прогноз высказал в беседе с корреспондентом ТАСС экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Маев по случаю годовщины танковой битвы под Прохоровкой.

"Сейчас на завершающей стадии разработки находятся много новых образцов - платформы "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг" и другие - это традиционные средства. Они прослужат не менее 25-30 лет. На смену им должны прийти виды вооружения на новых физических принципах", - сказал генерал. По его мнению, это станет возможно при благоприятном развитии фундаментальной науки, технологий, конструкторской мысли, производства и финансирования всех этих составляющих.

Роботизированные образцы бронетехники, по оценке Маева, должны появиться раньше - примерно через 10-15 лет. Для этого, отметил специалист, важно развитие комплектующих систем роботизации. "Я имею в виду, конечно, на суше. Что касается воздуха, то там, безусловно, возможности для применения роботизированных средств более однородные, чем на земле", - добавил генерал.

Новые физические принципы - условный термин, призванный подчеркнуть, что поражающие факторы оружия основываются на ранее не использовавшихся в военных целях процессах и явлениях. К оружию на таких принципах относится лазерное оружие, СВЧ-пушки, звуковое оружие, электромагнитные бомбы и т.д.

12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. В этом сражении обе стороны понесли большие потери. Советские войска в этой битве разгромили самую мощную ударную группировку немцев, и основные силы противника перешли к обороне.