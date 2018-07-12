Боевые корабли попали в Сеть

Российский ВМФ получил сверхдальнобойный аналог Skype

Российские военно-морские базы и корабли ВМФ оснастят отечественными системами сверхдальней видеотелефонной связи Р-797. Этот военный аналог Skype обеспечивает связь с кораблями и подводными лодками, которые находятся за тысячи километров от берега. Система оборудована станцией шифрования, защищена от несанкционированного доступа. По оценкам экспертов, организовать видеоконференцию, используя закрытый сегмент передачи данных (ЗСПД), то есть засекретить видеопереговоры технически, очень сложно. Отечественным специалистам удалось решить эту непростую задачу.

В главном штабе ВМФ "Известиям" сообщили, что многоканальная станция спутниковой связи Р-797 прошла государственные испытания и уже принята на вооружение. С этого года комплексы начнут поступать на боевые корабли. Оснащение новыми системами продлится до 2019-го. Общая стоимость первого контракта составит почти более 40 млн рублей. В зависимости от модели один комплект стоит 2–3 млн рублей.

Комплекс Р-797 выпускается в трех модификациях. Для береговых служб предусматривается стационарный вариант в виде стола с аппаратной частью. Корабельный вариант представляет собой крупногабаритную радиостанцию. Также существует мобильная версия, которая для удобства транспортировки помещается в непромокаемый кейс. Легкую версию установят на малых катерах или будут выдавать в качестве средства связи спецназовцам. Каждая из версий оборудована ударостойкими камерой и монитором.

Военный Skype должен обеспечить командиров кораблей оперативно-тактической связью. Его можно использовать для проведения защищенных режимных телефонных переговоров и видеоконференций для шести и более абонентов. Связь поддерживается с помощью системы спутниковой системы, радиопередатчиков и радиоприемников различных диапазонов. Прием и передача данных по IP-сетям происходят через устройства шифрования. Предусмотрена защита от несанкционированного доступа к обрабатываемой и сохраняемой информации, а также от подключения неучтенных съемных носителей.

Военный Skype позволяет передавать цифровые данные разного типа на высоких скоростях. Разрешена пересылка файлов больших размеров. Например, видеофрагментов в качестве Full HD. Система синхронизирована с защищенными телефонными линиями. Станция дает доступ в интернет с помощью web-браузера. Также ее можно использовать в качестве роутера для раздачи Wi-Fi на корабле.

Наличие нескольких каналов связи делает управление кораблями более устойчивым, рассказал "Известиям" военно-морской связист капитан второго ранга Александр Копейкин.

— Раньше стандартные флотские системы связи не предусматривали видеосвязь в защищенном режиме, ­— рассказал он. — Организовать конференцию, используя закрытый сегмент передачи данных, то есть засекретить видеопереговоры технически, очень сложно. Для этого пришлось разворачивать отдельную систему связи.

По мнению эксперта, она позволит оперативно проводить тактические совещания командиров, к примеру, находящегося в море ордера кораблей. При необходимости с любым кораблем и подводной лодкой сможет выйти на связь командование ВМФ. Построение сети в реальном времени необходимо для повышения боеготовности и безопасности кораблей по всему миру, в том числе находящихся на боевом задании.

Военно-морские силы США занимаются реализацией проекта модернизации сети под названием "Информационные технологии XXI века" (IT-21) для поддержки услуг электронной почты, серверов Web и видеоконференций. Система позволяет по спутниковым каналам связать находящиеся на континенте командные пункты с боевыми кораблями по всему земному шару. Проект обошелся более чем в $2 млрд.

Александр Круглов