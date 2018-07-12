Горные стрелки Главного управления Генштаба ВС РФ представят страну в финале Армейских игр

В конкурсе также приняли участие команды ЮВО, ЗВО, ВВО, ЦВО, а также "горники" ВДВ, Военного института физической культуры, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Северного флота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Команда Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России стала победителем конкурса на лучшее высокогорное подразделение российской армии и представит страну на состязаниях "горников" в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Команда Главного управления Генерального штаба стала победителем конкурса на лучшее высокогорное подразделение российской армии "Эльбрусское кольцо - 2018", опередив восемь других команд", - отметил офицер пресс-службы.

В конкурсе также приняли участие команды Южного, Западного, Восточного и Центрального военных округов, а также "горники" ВДВ, Военного института физической культуры, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Северного флота.

Спецназовцы Генштаба признаны лучшей командой по лазанию в связках на искусственном рельефе, преодолению горной полосы препятствий, стрельбе в горах в составе группы, наведению навесной переправы, ориентированию и преодолению ледового участка.

Всего в ходе шестидневного состязания все команды по 12 человек совершили 105-километровый марш вокруг горы Эльбрус и решили 14 специальных задач на высоте более 3,5 тыс. метров, в частности преодолели семь перевалов, шесть ледников, два ледовых плато и пять горных рек.

Лучший альпийский взвод ГУ ГШ представит ВС России на международном этапе конкурса "Эльбрусское кольцо - 2018", который пройдет с 28 июля по 10 августа в Кабардино-Балкарии на базе спортивного центра "Терскол". Конкуренцию нашим военным составят бойцы из Китая, Казахстана, Ирана, Марокко, Индии и Узбекистана.