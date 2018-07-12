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12.07.2018
РИА Новости

В Петербурге прошла первая тренировка ВМФ перед военно-морским парадом

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Тренировка кораблей и катеров ВМФ в Финском заливе к Главному Военно-Морскому Параду
Тренировка кораблей и катеров ВМФ в Финском заливе к Главному Военно-Морскому Параду.
Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ / Дмитрий Филиппов

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 20 боевых кораблей ВМФ РФ провели в Финском заливе первую тренировку для участия в военно-морском параде в Петербурге, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв утвердил решение о допуске кораблей-участников Главного Военно-Морского Парада на Неве к частным тренировкам и тренировкам на открытой воде", - сказал он.

Первая тренировка начата в среду в Финском заливе. В ней принимают участие около 20 ракетных, минно-тральных кораблей, патрульные, противодиверсионные катера, задействованные в главном военно-морском параде 29 июля, рассказал Дыгало.

"В ходе тренировки в Финском заливе отрабатывается порядок прохождения по участку реки Нева. Обращается внимание на работу специалистов штурманских боевых частей кораблей, командиров электромеханических и радиотехнических боевых частей", - сказал представитель Минобороны.

Кроме того, экипажи кораблей и катеров тренируются держать строй, заданную скорость хода, а также точность назначенного курса. Результаты тренировки будут доложены Главнокомандующему ВМФ адмиралу Владимиру Королёву, добавил он.

11.07.2018
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Россия
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
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