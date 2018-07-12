Великобритания на авиасалоне в Фарнборо планирует презентовать стратегию проекта по разработке перспективного истребителя

ЦАМТО, 11 июля. Великобритания провела предварительные переговоры со Швецией в рамках предполагаемого сотрудничества по разработке перспективного истребителя.

Стратегию развития данного проекта планируется представить на предстоящем в конце этого месяца авиасалоне в Фарнборо.

Как сообщает Financial Times, в рамках данной стратегии правительство Великобритании, как ожидается, возьмет на себя обязательство начать проект разработки истребителя нового поколения к 2020 году, подтверждая тем самым свои амбиции после Brexit (выход из Евросоюза), чтобы сохранить имеющийся потенциал в авиационных технологиях.

Стратегия еще не получила окончательного одобрения британского Кабинета министров. Однако, очевидно, данный шаг является сигналом потенциальным международным партнерам о том, что Великобритания намерена осуществить такую программу, несмотря на то, что в прошлом году она осталась "за бортом" франко-немецкого проекта по разработке перспективного истребителя.

Ожидается, что в официальном заявлении на авиасалоне в Фарнборо будут указаны основные критерии международного сотрудничества по программе перспективного истребителя. Кроме того, ожидается, что Великобритания заявит о намерении взять на себя ведущую роль в проекте замены парка истребителей EF-2000 "Тайфун", начиная с 2040 года. Согласно нескольким источникам, шведская компания Saab заявила о своей потенциальной заинтересованности и будет "естественным" партнером в подобной программе.