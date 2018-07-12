Около 50 девушек прибыли для поступления в Краснодарское училище летчиков
Абитуриентки прибыли со всей России, самый отдаленный регион - Приморский край
КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Около 50 девушек- абитуриенток прибыли в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, сообщили журналистам в приемной комиссии учреждения.
"На данный момент прибыли 47 девушек, документы прислали 66. Набор до 10 числа, но решением начальника училища он продлен до 12 числа. Кто-то пытался поступить в другой вуз, не получилось, приезжает к нам, кто-то добирается с востока, а это проблема с билетами, если человек задерживается на один-два дня, мы все равно его рассматриваем", - сказал представитель комиссии.
Он уточнил, что девушки станут пилотами военно-транспортной авиации. При поступлении девушкам предстоит пройти медобследование, тестирование психологических качеств, профотбор, экзамен по физической подготовке и мандатную комиссию.
Абитуриентки прибыли со всей России, самый отдаленный регион - Приморский край. Во время вступительных испытаний девушки живут в отдельном корпусе.
"Я учусь в Новосибирском государственном технологическом университете, но летать - это моя мечта", - рассказала ТАСС Дарья Балбуцкая.
Второй шанс
Среди тех, кто пытается поступить в училище, много девушек, не прошедших по конкурсу в первый набор. Им вновь предстояло пройти отбор в военкоматах, многие пересдавали ЕГЭ, результаты которого учитываются на последнем этапе поступления.
Лиза Решетникова из Новгородской области в прошлом году дошла до финального этапа (мандатной комиссии), но для поступления ей не хватило баллов ЕГЭ. "Целый год готовилась к пересдаче. Пересдала и надеюсь, что получится поступить", - поделилась девушка.
Второй раз пробует поступить в училище Аня Лазарева из Владикавказа, в прошлом году ей также не хватило баллов ЕГЭ. Однако в течение года она не только готовилась к пересдаче экзаменов, но и занималась спортом - прыжками с парашютом. Вместе с Аней решилась поступать ее 16-летняя сестра Лиза, закончившая школу. "За сестру боюсь больше, чем за себя: у нее первое поступление... я ей говорила, чтобы не обращала ни на что внимание, шла к своей цели, выкладывалась на 100%", - поделилась девушка.
Ранее сообщалось, что на этапе отбора личных дел конкурс превышал восемь человек на место. С учетом повышенных требований к состоянию здоровья и морально-психологическим качествам часть кандидатов была отсеяна, сейчас конкурс составляет более четырех человек на место.
Решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре принял министр обороны Сергей Шойгу в прошлом году. Тогда были зачислены 16 девушек, еще 14 абитуриенток зачислили в резерв.
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