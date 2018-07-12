Шойгу: США планируют выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Глава Минобороны РФ также отметил, что из-за расширения НАТО на восток для России де-факто утратил смысл Договор об обычных вооруженных силах в Европе

ТАСС, 11 июля. Соединенные Штаты готовятся выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), считает глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Сейчас американская сторона готовит свой выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Причиной такого шага называются якобы нарушения договора Россией", - сказал министр в интервью итальянскому изданию Giornale, опубликованном в среду.

Он подчеркнул, что обвинения Вашингтона являются голословными и не подкреплены фактами. При этом, отметил Шойгу, Соединенные Штаты прямо нарушают Договор о РСМД, разместив в Европе установки вертикального пуска Mk41, способные запускать крылатые ракеты "Томагавк". "В радиусе поражения данных ракет - почти вся европейская часть России", - уточнил глава российского военного ведомства.

В конце июня о подготовке Вашингтоном выхода из Договора о РСМД заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, американская сторона создает потенциал, который позволит "при наличии соответствующего политического решения осуществить быстрый рывок и, по сути дела, по многим направлениям выйти за рамки, подписанные договором". До этого Сенат Конгресса США принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, в который вновь была включена статья, позволяющая властям страны приостановить участие в Договоре о РСМД в связи с приписываемыми России нарушениями этого соглашения.

Шойгу также отметил, что из-за расширения НАТО на восток для России де-факто утратил смысл Договор об обычных вооруженных силах в Европе. В 2002 году, напомнил министр, под предлогом опасности ракетного удара со стороны Ирана или КНДР Вашингтон вышел из Договора по ПРО и начал размещать свои радары и противоракеты у границ РФ.