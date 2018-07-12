Шойгу считает, что противоречия между Израилем и Ираном следует решать на переговорах

По словам главы Минобороны, Россия рассчитывает, что "обе стороны смогут продемонстрировать сдержанность"

ТАСС, 11 июля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу считает, что существующие между Ираном и Израилем противоречия необходимо решать путем переговоров, поскольку применение силы одной из сторон приведет к росту напряженности во всем регионе. Такую точку зрения министр высказал в опубликованном в среду интервью итальянскому изданию Il Giornale.

"Что касается напряженности между Ираном и Израилем или другими странами, то наша позиция заключается в приверженности к разрешению возможных разногласий и противоречий посредством диалога, а не с помощью военной силы и нарушения норм международного права", - сказал Шойгу.

По его словам, применение военной силы "любой из этих сторон в Сирии неминуемо привело бы к эскалации напряженности на всем Ближнем Востоке". Россия, добавил он, рассчитывает, что "обе стороны смогут продемонстрировать сдержанность".

Глава Минобороны отметил, что Иран, как и Турция, исторически является одним из основных игроков в регионе и играет одну из главных ролей в вопросе стабилизации обстановки в Сирии.

Во вторник, 10 июля, министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что еврейское государство будет противодействовать присутствию Ирана "где бы то ни было" в Сирии. По его словам, оно будет действовать "против любых иранских попыток закрепиться" в соседней стране.