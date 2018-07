Шойгу считает, что противоречия между Израилем и Ираном следует решать на переговорах

№1

В Иране живёт больше семитов, в основном гаплогруппы J, чем в Израиле и NYC вместе взятых. Примерно ТРЕТЬ населения:В Тегеране проживает порядка 60 тысиудеев и несколько синагог."The population of Israel is 8,012,400 people from all four corners of the earth as of March 31, 2013. 6,037,700 of them are Jewish, or 75.4%. The state of Israel was created for Jews, so this is a comfortable majority. 1,656,600 are Arabs or 20.6%. 318,100 are listed as others which makes up 4%.Update: 5/7/14 now at 8.18 million with an increase from last year of 137,500.Update: 5/31/16: Population is now 8.522 million citizens, 10 times more than at its founding in 1948.Update: 5/14/17 Population Independence Day is 8,680,000 with density of 385 Pkm2 which was 343 Pkm2 in 2010.Update: 4/16/18 Population is now 8,842,000 just announced.Out of the Jewish population, there were 2,921,000 Mizrachim and Sephardim living in Israel. That was 50.2% of the Jewish population. One million of them are Moroccan Jews which is 15% of the population of Israel. Some are found to have come to Morocco fleeing the Spanish Inquisition.(Update 3/15/14) Ashkenazim population numbered 2,767,000 or 47.5% of the Jewish population. Jews have been scattered all over the world and are now going back to Israel. Some of the 10 Lost Tribes of Israel are being found once again after being forcefully taken away as slaves or resettled in distant lands by the Assyrians in 721 BCE. Ethiopian Jews make up 1% of the population. Other people were brought in that the Assyrians didn't want."Иудеям как и арабам с ними нельзя воевать, с родственников убийства к вырождению ведут.То же и с русскими, высшими кастами Индии ряда других народов - по гаплогруппе R1a1a мы родственники с настоящими членами га Леви - левитами, как и частью ашкеназов.Одно дело ругаться другое убивать родственников левитов или наоборот притеснять права левитов на что периодически га Коген наступают.