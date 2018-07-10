Глава ОСК ждет решения военных о вводе в состав ВМФ фрегата "Адмирал Горшков"



Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

Екатеринбург. 9 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Фрегат с управляемым ракетным оружием "Адмирал Горшков" готов к передаче военным, сообщил "Интерфаксу" в понедельник глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Мы считаем, что наша совесть чиста, и корабль готов к передаче Военно-морскому флоту. Все остальное - прерогатива военных, как они посчитают более правильным вводить корабль в эксплуатацию", - сказал он в кулуарах уральской выставки "Иннопром".

"Работы все верфью выполнены, все основные наши субконтракторы свою работу, как мы понимаем, сделали удовлетворительно для министерства обороны. Еще раз говорю, что дальше мы ждём в ближайшее время принятия решения - как это произойдёт и когда. Но то, что это произойдёт в этом году - это абсолютно точно", - сказал А.Рахманов.

29 июня информированный источник сообщил "Интерфаксу", что испытания "Адмирала Горшкова" будут продолжены. "Испытания будут продолжены. Проведенные стрельбы признаны успешными частично", - сказал собеседник агентства.

Российские военные заявляли, что "Адмирал Горшков" - первый крупный надводный боевой корабль, заложенный на судостроительных верфях России после распада СССР.

Срок передачи фрегата флоту неоднократно переносился. В частности, его планировали передать ВМФ РФ в 2015 году. Как сообщал в декабре 2015 года журналистам заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Виктор Бурсук, передача задерживается в связи с необходимостью проведения большого количества испытаний.

28 июня на пресс-конференции в "Интерфаксе" А.Рахманов сообщил, что "Адмирал Горшков" проходит ключевой этап испытаний. "Если все хорошо происходит, то все происходит в течение ближайшего времени", - сказал А.Рахманов о перспективах ввода "Адмирала Горшкова" в состав ВМФ.

Представители ОСК заявили на пресс-конференции 28 июня, что фрегат уже прошел 65 тыс. морских миль, подтверждена надежность основных видов вооружения, энергетической установки.

"Адмирал Горшков" - флагманский корабль проекта 22350, который разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Закладка фрегата состоялась на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге 1 февраля 2006 года.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс" - значения физических полей фрегатов минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты этой серии ("Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков") должны стать самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе.

Фрегаты имеют водоизмещение в 4,5 тыс. тонн, длину - 135 метров, ширину - 16 м, скорость - до 29 узлов, дальность плавания - 4,5 тыс. миль, автономность - 30 суток и рассчитаны на экипаж от 180 до 210 человек. Корабли оснащены главной энергетической установкой общей мощностью не менее 65 тыс. л.с.

Эти фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.