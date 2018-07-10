Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС создадут в РФ через пару лет



Бортовая радиолокационная станция (БРЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) Жук-АЭ Источник: http://partisans.ck.ua/. Бортовая радиолокационная станция (БРЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) Жук-АЭ Источник: http://partisans.ck.ua/.

Концерн "РТИ" сообщил, что уже начинает производство лазеров для радиофотонных радаров

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Радиофотонные радиолокационные станции (РЛС) для беспилотников и самолетов появятся в России уже через несколько лет и позволят строить точное радиолокационное изображение цели, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе концерна "РТИ".

Как сообщалось ранее, радиофотонную РЛС планируется, в частности, устанавливать на российский истребитель шестого поколения. Такая станция будет видеть значительно дальше обычной, не будет перегреваться и сможет строить практически фотографическое изображение цели - ее можно будет распознать в автоматическом режиме.

В пресс-службе РТИ отметили, что концерн в 2018 году завершает научно-исследовательскую работу по созданию макета радиофотонного локатора (Х-диапазона). По ее итогам "будет определена принципиальная схема построения радиофотонного локатора", добавили в РТИ, что "через несколько лет позволит выпустить образцы сверхлегких и малоразмерных РЛС для беспилотных летательных аппаратов".

Такие радары, отмечают в РТИ, "смогут обеспечить "радиовидение", когда получаемое изображение имеет большую детализацию с возможностью распознать тип цели". В концерне добавили, что такие РЛС будут иметь значительно меньшую массу и габариты и потреблять меньше энергии как на беспилотниках, так и на самолетах.

Производство элементов РЛС начинается

Радиолокационный сигнал в новом виде станций получается за счет преобразования энергии лазера в фотонном кристалле. В РТИ сообщили, что производство лазеров для таких радаров уже начинается. "Концерн "РТИ" запускает первую в России технологическую линию по производству лазеров для создания перспективных радиофотонных радаров", - сказали в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор РТИ Максим Кузюк, слова которого приводит пресс-служба, "мы в РТИ добиваемся полной локализации производственного цикла интегральных радиофотонных схем для РЛС, чтобы эффективно участвовать в бурно развивающемся направлении, которое может стать гарантом безопасности страны".

Концерн уже несколько лет ведет инициативные работы в области радиофотонных локаторов, компания вложила в разработку порядка 200 млн рублей.