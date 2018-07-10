Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС создадут в РФ через пару лет
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Бортовая радиолокационная станция (БРЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) Жук-АЭ Источник: http://partisans.ck.ua/.
Концерн "РТИ" сообщил, что уже начинает производство лазеров для радиофотонных радаров
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Радиофотонные радиолокационные станции (РЛС) для беспилотников и самолетов появятся в России уже через несколько лет и позволят строить точное радиолокационное изображение цели, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе концерна "РТИ".
Как сообщалось ранее, радиофотонную РЛС планируется, в частности, устанавливать на российский истребитель шестого поколения. Такая станция будет видеть значительно дальше обычной, не будет перегреваться и сможет строить практически фотографическое изображение цели - ее можно будет распознать в автоматическом режиме.
В пресс-службе РТИ отметили, что концерн в 2018 году завершает научно-исследовательскую работу по созданию макета радиофотонного локатора (Х-диапазона). По ее итогам "будет определена принципиальная схема построения радиофотонного локатора", добавили в РТИ, что "через несколько лет позволит выпустить образцы сверхлегких и малоразмерных РЛС для беспилотных летательных аппаратов".
Такие радары, отмечают в РТИ, "смогут обеспечить "радиовидение", когда получаемое изображение имеет большую детализацию с возможностью распознать тип цели". В концерне добавили, что такие РЛС будут иметь значительно меньшую массу и габариты и потреблять меньше энергии как на беспилотниках, так и на самолетах.
Производство элементов РЛС начинается
Радиолокационный сигнал в новом виде станций получается за счет преобразования энергии лазера в фотонном кристалле. В РТИ сообщили, что производство лазеров для таких радаров уже начинается. "Концерн "РТИ" запускает первую в России технологическую линию по производству лазеров для создания перспективных радиофотонных радаров", - сказали в пресс-службе.
Как отметил генеральный директор РТИ Максим Кузюк, слова которого приводит пресс-служба, "мы в РТИ добиваемся полной локализации производственного цикла интегральных радиофотонных схем для РЛС, чтобы эффективно участвовать в бурно развивающемся направлении, которое может стать гарантом безопасности страны".
Концерн уже несколько лет ведет инициативные работы в области радиофотонных локаторов, компания вложила в разработку порядка 200 млн рублей.
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09.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Владислав
17536
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№1
10.07.2018 10:11
Радиооптические и тем более потом когерентные РЛС весьма важны. Как и компактные радиоисточники когерентного излучения.
Тут же скорее лазер как управляюще-генерирующая система а излучатель не имеет длины когерентности значимой.
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4KOt
518
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№2
10.07.2018 11:18
мне опять кажется, что Владислав некая нейросеть, которая тренируется в том числе, на нас
оперирует данными, но сильно бессвязно
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Владислав
17536
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№3
10.07.2018 11:23
4KOt
1. - в СПб увидите.
2. Вы не держали терагерцовые светодиоды а я держал в 1999-2000 примерно. Лаборатория Николая Таймуразовича Баграева ФТИ ПЕРВАЯ В МИРЕ СЕРИЙНО их начала производить в конце 1990-х. ТОгда 40мкм, потом и далее.
3. Лазеры терагерцовые также есть:
https://ria.ru/science/20180328/1517431920.html
Я источниками не интересовался но по микроболометрам предложил ещё в 1999 или 98 году аспирантом исполнить матрица 1Мпикс со спектральной чувстительностью до 70-75мкм. Себестоимость оценивал в 75долл тогдашних, довольно простая технология, проще ПЗС.
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gerrfrost
3777
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№4
10.07.2018 11:58
Цитата, 4KOt сообщ. №2
мне опять кажется, что Владислав некая нейросеть, которая тренируется в том числе, на насДа ладно... Камрад в 2009 зарегистрирован.. Тогда ИИ, вроде, еще не был так развит... Или автор ИИ, хотите сказать, зарегистрировал... Зы..
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Враг
8534
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№5
10.07.2018 12:13
Цитата
Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС создадут в РФ через пару летРОФАР? Уже через пару лет? Готовый к использованию? "Не верю" (с) Станиславский. Если вспомнить, когда на выставках впервые начали показывать АФАР, заявляя, что вот-вот и уже примут на вооружение и что до сих пор их нет ни на одном российском самолёте, то в чудеса быстрого создания РОФАР как-то совсем не верится. А ведь ничего прорывного в АФАР по сравнению с ПФАР, коим в обед сто лет нет, а вот РОФАР - это нечто совсем новое, прорывное и тут на тебе - пара лет и всё будет. Или речь лишь о каком-то крайне сыром чисто лабораторном образце?
Опять же не понятно что там с безопасностью для живых организмов работы РОФАР, если их лучи проникают круче рентгена сквозь всё. Проникновение рентгена сквозь ткани вот не проходит бесследно, тут очень короткий и очень слабенький импульс раз в год допустим лишь. РОФАР же в своём терагерцевом диапазоне просветив объекты позволяет даже строить их 3-мерные модели и очень детализированные. IMHO не может бесследно для организмов проходить проникновение никакого излучения. И да, звук это не лучи какие-то, звук не может распространяться в вакууме, УЗИ не аргумент да и тоже не безвредна эта штука на самом деле.
4KOt
Цитата, 4KOt сообщ. №2
оперирует данными, но сильно бессвязноПрофессор околовсяческих наук. Знает всё и обо всём, но слишком поверхностно и специалистам это сразу видно.
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просто экспл
4327
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№6
10.07.2018 12:14
Цитата, gerrfrost сообщ. №4
Да ладно... Камрад в 2009 зарегистрирован.. Тогда ИИ, вроде, еще не был так развит... Или автор ИИ, хотите сказать, зарегистрировал... Зы..
скорее всего аккаунт был зареган человеком , но потом не сильно удачный ИИ перехватил аккаунт и пишет из под него .
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Враг
8534
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№7
10.07.2018 12:16
Цитата, просто экспл сообщ. №6
скорее всего аккаунт был зареган человеком , но потом не сильно удачный ИИ перехватил аккаунт и пишет из под него .Он и в 2009-м примерно в том ж духе писал (я хорошо это помню да и почитать можно) и обратите внимание сколько сообщений нагенерировал и это при отсутствии несколько лет. Да когда он успевает что-то ещё делать, если он пишет только сюда так много? А надо ещё в магазин ходить, ещё какими-то делами заниматься, помимо того, что изучать различные науки и заниматься разработками в этих очень разных науках.
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gerrfrost
3777
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№8
10.07.2018 12:26
Цитата, Враг сообщ. №7
А надо ещё в магазин ходить, ещё какими-то делами заниматься, помимо того, что изучать различные науки и заниматься разработками в этих очень разных науках.Я так понимаю, вариант с ИИ отпал... Остается вариант киборга на батарейках, которому в магазин ходить не надо... Зы.. Сори за оффтоп.. Улыбнуло просто...
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forumow
4992
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№9
10.07.2018 12:31
Цитата, Враг сообщ. №5
Опять же не понятно что там с безопасностью для живых организмов работы РОФАР, если их лучи проникают круче рентгена сквозь всё.
Цитата
В пресс-службе РТИ отметили, что концерн в 2018 году завершает научно-исследовательскую работу по созданию макета радиофотонного локатора (Х-диапазона).Вы бы для начала погуглили - что есть Х-диапазон...
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Владислав
17536
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№10
10.07.2018 12:58
Когда не общался тогда и занимался.
Кроме того, число потраченного времени не имеет прямой корреляции с достигнутыми результатами тем более когда до меня там никто не копался, в некоторых даже не думали.
Вы способны достигаль лишь поставленные кем-то вам цели. Часть из тех кто на ВПК может и что-то делать что не было до них никогда (друг и единицы - ставить задачи которых до них не существовало в принципе как вопроса и достигать.
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