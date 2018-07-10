В ВВС сделали ставку на новую сверхтяжелую ракету компании "Спейс-Экс"



Иллюстрация старта ракеты Falcon Heavy компании SpaceX.

Источник: © flickr.com, SpaceX Иллюстрация старта ракеты Falcon Heavy компании SpaceX.Источник: © flickr.com, SpaceX

Ракета "Фалькон Хеви" (Falcon Heavy) вот-вот отправится в путь, и сделает это весьма эффектно. Прошло всего несколько месяцев после ее удивительного дебюта, и об этой сверхтяжелой ракете компании "Спейс-Экс" (SpaceX) снова заговорили СМИ. Но на сей раз не из-за того, что на ней в космос полетел красный электромобиль "Тесла", а потому что ее громко хвалят военные из ВВС.

Полной неожиданностью стало то, что всего после одного полета ракеты ВВС объявили, что сертифицировали "Фалькон Хеви" для осуществления военных запусков и уже передали компании первый контракт на космический полет. Стоимость контракта - 130 миллионов долларов. Именно в такую сумму обойдется доставка на орбиту спутника космического командования ВВС, который полетит туда примерно в 2020 году.

"Спейс-Экс" далеко не единственная компания, надеявшаяся получить этот вожделенный контракт. Командование ВВС в своем пресс-релизе отметило, что заявок поступило несколько. Хотя совместное предприятие "Боинга" и "Локхид Мартин" "Юнайтед Лонч Альянс" (United Launch Alliance) в пресс-релизе не упоминается, военные дали понять, что дебютант "Спейс-Экс" "Фалькон Хеви" победил испытанную ракету "Дельта IV". Это единственная кроме "Фалькона" ракета, получившая сертификат от ВВС.

""Спейс-Экс" имеет честь объявить о том, что Военно-воздушные силы отобрали "Фалькон Хеви" для вывода на орбиту своего спутника, - заявила на прошлой неделе президент и исполнительный директор компании Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell). - От имени всех наших сотрудников я хочу поблагодарить ВВС за сертификацию "Фалькон Хеви", за то, что они поручили нам выполнение столь важной миссии, а также за их доверие к нашей компании и уверенность в нас".

Но "Спейс-Экс" далеко не всегда пользовалась полным доверием ВВС. В 2015 году эта авиакосмическая компания обратилась к военным с просьбой дать фирмам-организаторам многоразовых пусков возможность бороться за выгодные военные подряды, на которые до того времени у "Юнайтед Лонч Альянс" была монополия.

Со временем ВВС открыли тендер, в котором могла участвовать любая фирма, удовлетворяющая сертификационным требованиям военных. В настоящее время им отвечают только "Спейс-Экс" и "Юнайтед Лонч Альянс". Обычно претендент должен осуществить как минимум три успешных полета на одной ракете-носителе. В 2015 году была утверждена ракета "Фалькон 9". Но с "Фалькон Хеви" все получилось иначе.

Уже после первого полета в ВВС решили, что тяжелая ракета-носитель заслужила их печать одобрения. Но чтобы сохранить контракт, ей все равно придется слетать как минимум три раза до даты запуска спутника в 2020 году.

По этой причине "Фалькон Хеви", которая по сути дела представляет собой три связанных вместе ракеты "Фалькон 9", стала новым мощным оружием в арсенале "Спейс-Экс". Согласно информации этой компании, "Фалькон Хеви" может доставить на низкую околоземную орбиту 63 800 килограммов полезного груза, а на переходную геостационарную орбиту 26 700 килограммов. Для сравнения: "Юнайтед Лонч Альянс" заявляет, что его ракета "Дельта IV" может доставить на низкую околоземную орбиту 28 300 килограммов груза, а на переходную геостационарную орбиту 13 800 килограммов.

Здесь есть еще один привлекательный момент: более низкая цена. 130 миллионов долларов на доставку спутника - это примерно в 2-3 раза меньше стоимости полета "Дельта IV", который, по словам генерального директора "Юнайтед Лонч Альянс" Тори Бруно (Tory Bruno), обойдется примерно в 350 миллионов.

"Спейс-Экс" также получит немалые деньги от штата Флорида. Речь идет о 14,5 миллиона долларов, которые заплатит агентство "Спейс Флорида", занимающееся экономическим развитием авиакосмической отрасли штата. На эти деньги можно будет осуществить запланированное расширение компании, в том числе, построить новый ракетный ангар, центр управления пуском и посадкой, а также ракетный музей, где будут показывать старые ракеты-носители.

Создание новой промышленной зоны площадью 45 тысяч квадратных метров даст компании возможность хранить и ремонтировать большое количество ракет "Фалькон" и носовых обтекателей неподалеку от стартовой площадки, что расширит возможности их повторного применения. В настоящее время "Спейс-Экс" имеет две стартовых площадки, центр управления пуском в маленьком офисном здании рядом с базой ВВС и несколько объектов в порту, куда возвращаются телеуправляемые суда с вернувшимися из полета ракетами. В ангаре, примыкающем к стартовой площадке 39А, можно хранить всего три ракеты-носителя.

Однако компания надеется, что в будущем она сможет создать 50 разгонных блоков первой ступени. Если это случится, ей понадобится больше места для обслуживания и ремонта ракет и прочих компонентов многоразового использования.

"Спейс-Экс" также понадобятся площадки для спутниковой группировки "Старлинк" (Starlink). На сегодня компания запустила всего два спутника, намереваясь со временем довести их численность до нескольких тысяч. Два экспериментальных спутника с широким диапазоном частот под названием "Тин Тин А" и "Тин Тин Б" были запущены в феврале, и компания намеревается уже к 2020-2021 году запустить 800 таких спутников.

Но пока не стоит мечтать о прогулках по новому ракетному музею "Спейс-Экс" под открытым небом. Чтобы увеличить размеры своих площадей, компании надо получить экологическое заключение. Но поскольку "Спейс-Экс" ждут новые военные подряды, такие заключения не за горами.

Эмми Томпсон (Amy Thompson)

Wired Magazine, США