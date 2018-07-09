США никогда не разместят ПРО на территории Украины, поскольку осознают риски масштабной конфронтации с Россией
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Третья ступень ракеты SM-3 – разгонная. Источник: Оружие России.
ЦАМТО, 9 июля. Вашингтон никогда не пойдет на размещение средств ПРО на территории Украины, поскольку военно-политическое руководство США осознает риски масштабной конфронтации с Россией, которую могло бы спровоцировать это решение.
Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.
Ранее глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью "Апострофу" заявил, что Украина сможет обеспечить себе вступление в НАТО благодаря тому, что разместит на своей территории базу ПРО США, несколько дивизионов Patriot и установит в стране "заслон" из подразделений альянса.
"Это – в высшей мере безответственное заявление украинского эксперта. Полагаю, что, будучи реалистом, Трамп никогда не пойдет на размещение американской ПРО на Украине в силу целого ряда причин. Во-первых, Украина – это нестабильная страна, которая находится в состоянии гражданской войны. Во-вторых, Россия не позволит этому случиться", – сказал И.Коротченко.
Собеседник агентства подчеркнул, что Москва восприняла бы такой шаг как переход "красной линии", прямой военно-политический и геополитический вызов, на который последует моментальная и крайне жесткая реакция со всеми вытекающими оттуда последствиями.
"Этот шаг имел бы катастрофические последствия не столько для самой Украины, сколько для США и их безопасности. Россия этого не позволит и сделает все, что в ее силах, чтобы этих баз на Украине не появилось. В Вашингтоне это понимают и, полагаю, не станут здесь идти с Москвой на прямую конфронтацию, которая была бы чревата масштабным международным кризисом", – отметил собеседник агентства.
Как напоминает агентство, Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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09.07.2018
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