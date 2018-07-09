Более десяти кораблей Балтийского флота уже прибыли в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде
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Тральщик "Александр Обухов".
Источник: © Виталий Невар/ТАСС
ЦАМТО, 9 июля. Свыше десяти кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота (БФ) уже прибыли на Кронштадтский рейд для участия в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге.
Среди них корвет "Сообразительный", фрегат "Адмирал Макаров", большие десантные корабли "Минск", "Королев", "Иван Грен", малые ракетные корабли "Серпухов", "Ливень", "Гейзер" и ракетный катер "Чувашия", морской тральщик "Александр Обухов", а также ряд других кораблей, катеров и судов обеспечения.
Помимо парада 29 июля моряки кораблей Балтийской и Ленинградской военно-морских баз также примут участие в военно-спортивных праздниках, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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09.07.2018
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