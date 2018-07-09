Прототипы скафандра и кресел для корабля "Федерация" появятся до конца 2018 года



Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия".

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия".Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC

Основным отличием новых скафандров станет многоразовость нового костюма

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Прототипы скафандра и кресел для перспективного космического корабля "Федерация" будут изготовлены до конца 2018 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании-разработчика - Научно-производственного предприятия (НПП) "Звезда" Сергей Поздняков.

"Наша задача - к концу года изготовить прототип спасательного скафандра и кресла для космонавта", - сказал Подняков.

Он уточнил, что сейчас идет первая фаза опытно-конструкторских работ по новым скафандрам. Основным отличие от сегодняшних "Соколов", в которых летают космонавты в "Союзах", станет многоразовость нового костюма. "У космонавта появляется возможность выбирать для себя скафандр нужного размера с небольшой подгонкой. Один и тот же скафандр смогут использовать разные космонавты", - пояснил Поздняков.

После изготовления нескольких прототипов состоятся заводские испытания, затем будут изготовлены скафандры для наземных испытаний в составе корабля, потом начнутся летные испытания. До начала серийных поставок планируется изготовить до 20 скафандров.

При разработке нового кресла также поставлена задача уйти от индивидуального ложемента - оно должно быть универсальным, с регулировкой под разных космонавтов. "Макет такого кресла изготовлен. Сейчас в производстве прототип, приближенный к опытному образцу. Планируем приступить к его испытаниям в конце этого года или начале следующего", - сказал глава НПП "Звезда".

Габариты нового кресла по сравнению с имеющимся увеличены, так как в корабле "Федерация" больше места, и космонавтам уже не придется принимать "утробную" позу. Кресло изготовлено из алюминиевого сплава, так как композитные материалы со временем дают выделения, т.е. "газят", а в замкнутом пространстве корабля это недопустимо.

Корабль "Федерация"

Перспективный пилотируемый корабль "Федерация" придет на замену "Союзам МС", он предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года. Первый беспилотный полет корабля планируется на 2021 год. В 2023 году намечены орбитальный пилотируемый полет и первый полет космонавтов на МКС.