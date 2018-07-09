Более 3 тыс. военных связистов принимают участие в учениях в Сибири, Поволжье и на Урале



Военные связисты.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Военные связисты.Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Учения пройдут до 30 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 3 тыс. специалистов связи Центрального военного округа (ЦВО) отрабатывают вопросы скрытого управления войсками в ходе начавшихся учений на полигонах Сибири, Урала и Поволжья. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.

"На полигонах Урала, Сибири и Поволжья стартовали учения, в которых принимают участие более 3 тыс. специалистов связи. Во время маневров военнослужащие на фоне постоянно меняющейся обстановки выполнят задачи по обеспечению управления подразделениями с помощью новых цифровых средств связи шестого поколения "Азарт" и автономного телекоммуникационного комплекса "Редут-2УС", - сказали в пресс-службе.

Учения пройдут по 30 июля. "Также будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии противника, нарушении функционирования компьютерных сетей из-за вирусных атак и вредоносных программ", - уточнили в военном округе.