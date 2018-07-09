Более 3 тыс. военных связистов принимают участие в учениях в Сибири, Поволжье и на Урале
|
|
Военные связисты.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Учения пройдут до 30 июля
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 3 тыс. специалистов связи Центрального военного округа (ЦВО) отрабатывают вопросы скрытого управления войсками в ходе начавшихся учений на полигонах Сибири, Урала и Поволжья. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.
"На полигонах Урала, Сибири и Поволжья стартовали учения, в которых принимают участие более 3 тыс. специалистов связи. Во время маневров военнослужащие на фоне постоянно меняющейся обстановки выполнят задачи по обеспечению управления подразделениями с помощью новых цифровых средств связи шестого поколения "Азарт" и автономного телекоммуникационного комплекса "Редут-2УС", - сказали в пресс-службе.
Учения пройдут по 30 июля. "Также будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии противника, нарушении функционирования компьютерных сетей из-за вирусных атак и вредоносных программ", - уточнили в военном округе.
|
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.01.2017 Александр Якунин: спрос на разработки ОПК за рубежом вырос на 25 процентов
23.12.2016 Александр Якунин: работы над новым самолетом "судного дня" планируем начать в 2017 году
12.10.2016 Связисты ЗВО впервые развернули линию связи протяженностью в одну тысячу км
26.01.2016 В режиме реального времени
11.07.2018 Будет ли Белоруссия защищать Калининградскую область?
03.07.2018 Танковые экипажи российской военной базы в Абхазии совершенствуют огневую подготовку с помощью танковых тренажеров
02.07.2018 Связисты ЗВО провели масштабные радиотренировки в нескольких регионах
28.06.2018 Первые представители регионов Сибири, Поволжья и Урала отобраны для технополиса "Эра"