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В Минобороны сообщили о готовящемся выводе 1 тыс. боевиков в провинцию Идлиб

10.07.2018 ТАСС 347 0
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Сирийский город Идлиб
Источник: © REUTERS/Ammar Abdullah

Для них в районе Дераа готов переход

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Около 1 тыс. боевиков планируется вывести в провинцию Идлиб, в районе сирийского города Дераа подготовлен переход, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"Представителями российского Центра по примирению ведутся переговоры по выводу боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб. Совместно с Вооруженными силами Сирийской Арабской Республики подготовлен пункт перехода в районе города Дераа. Всего планируется вывести до 1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате успешно проведенных переговоров количество населенных пунктов, присоединившихся к режиму перемирия, увеличилось до 90. "В провинции Дераа - 75, в том числе за сутки - 16, в провинции Эс-Сувейда - 15, за сутки - один", - отмечается в сообщении.

Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии за сутки четыре нарушения режима прекращения боевых действий, турецкие - два.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Это Восточная Гута, район на севере провинции Хомс, провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также районы провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге страны.
09.07.2018
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принадлежат ТАСС
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