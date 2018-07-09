В Севастополе Патрушев обсудит обеспечение законности в Крыму
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Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в Севастополе проведет совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка в Крыму, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
"Совещание пройдет по поручению президента РФ с участием полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе, главы Республики Крым, губернатора Севастополя, представителей федеральных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.
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09.07.2018
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