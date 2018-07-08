Войти

БДК "Иван Грен" и "Королев" прибыли в Кронштадт для участия в военно-морском параде

09.07.2018 ТАСС 403 0
0
Понравилась новость?
 0
БДК "Иван Грен" проекта 11711
Головной построенный на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 во время Государственных испытаний, 2018 год.
Источник: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

В Главном военно-морском параде примут участие более 40 кораблей и судов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Большие десантные корабли Балтийского флота "Иван Грен" и "Королев" из отряда фрегата "Адмирал Макаров" в субботу прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который пройдет в День ВМФ 29 июля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны.

"Большие десантные корабли "Иван Грен" и "Королев", совершив переход из города Балтийск, прибыли на Кронштадтский рейд для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте", - сообщили в ведомстве. Фрегат "Макаров" и корвет "Сообразительный" прибыли в порт раньше - утром в субботу.

Как уточнил ТАСС представитель Балтийского флота Роман Мартов, также для участия в параде от БФ уже прибыли БДК "Минск", малые ракетные корабли "Серпухов", "Ливень", "Гейзер" и ракетный катер "Чувашия", морской тральщик "Александр Обухов", а также другие корабли, катера и суда обеспечения. Всего в Главном военно-морском параде примут участие более 40 кораблей и судов, в том числе атомный подводный ракетоносец проекта 949А "Орел".

Корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота примут участие в Главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
08.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Компании
Кронштадт
Проекты
1135 Буревестник
11711
20380 Корвет-1
949А Антей
БДК 775
БФ
  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 18:17
  • 1
Китайский подводный рекордсмен
  • 09.07 18:12
  • 137
"Кинжальный" огонь
  • 09.07 17:58
  • 28
Первые изображения немецкого ответа "Армате" появились в Сети
  • 09.07 17:35
  • 121
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 09.07 17:05
  • 32
Лазерные войны. В США начата разработка мобильного боевого лазера
  • 09.07 16:59
  • 40
Гранатометчики ЦВО провели учение по освоению сирийского опыта
  • 09.07 16:29
  • 24
Италия освоила производство F-35B
  • 09.07 16:23
  • 20
"Буревестник" с дальним прицелом
  • 09.07 15:50
  • 11
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 09.07 15:43
  • 7376
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.07 15:42
  • 1
СМИ: ОАК заявила о готовности поставить Индии 110 истребителей МиГ-35
  • 09.07 15:37
  • 7
Су-57 оказался дорогой и бесполезной игрушкой
  • 09.07 15:36
  • 26
Как устроен российский бесшумный миномет 2Б25 "Галл"
  • 09.07 15:20
  • 3
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии переоделись в уникальную облегченную летнюю форму одежды
  • 09.07 14:59
  • 1
Вторая армия в Поволжье получила госпиталь быстрого развертывания