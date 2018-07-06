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Катар приобретает девять учебно-боевых самолетов Hawk

09.07.2018 bmpd.livejournal.com 267 0
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Как сообщили британские СМИ, корпорация ВАЕ Systems 29 июня 2018 года финализовала контракт на поставку Катару девяти учебно-боевых самолетов Hawk AJT. Стоимость контракта не раскрывается, поставка всех самолетов должна быть произведена в 2021 году.

Учебно-боевые самолеты Alpha Jet E ВВС Катара во время репетиции военного парада 11.12.2017. На замену шести самолетам Alpha Jet E Катар заказал девять учебно-боевых самолетов ВАЕ Systems Hawk AJT (с) TAFFEVANS / www.fightercontrol.co.uk

Самолеты Hawk AJT будут использоваться в ВВС Катара в качестве самолетов повышенной подготовки и переходных для обучения летного состава приобретаемых истребителей Eurofighter Typhoon. Напомним, что в декабре 2017 года был заключен межправительственный контракт между Великобританией и Катаром общей стоимостью около 6 млрд фунтов стерлингов на поставку Катару 24 истребителей Eurofighter Typhoon, производителем которых выступит ВАЕ Systems на своей британской производственной линии в Вартоне. Одновременно в приложении к контракту было подписано дополнительное соглашение об обеспечении Великобританией подготовки личного состава ВВС Катара, включавшее также поставку Катару учебно-боевых самолетов BAE Systems Hawk AJT (хотя первоначально источниками называлась цифра в шесть закупаемых Катаром самолетов Hawk).

Поставки истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Катара будут начаты в конце 2022 года. Девять учебно-боевых самолетов Hawk заменят в составе ВВС Катара шесть эксплуатируемых в настоящее время учебно-боевых самолетов Alpha Jet E французского производства, полученных Катаром еще в 1981-1982 годах.
06.07.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Катар
Франция
Продукция
Alpha Jet
EF-2000
Компании
BAE Systems
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