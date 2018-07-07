Италия отказалась от закупок истребителей F-35
|
|
Первый итальянский истребитель F-35B.
Источник: navaltoday.com
Италия откажется от дальнейшей закупки истребителей F-35. Об этом в эфире телеканала La7 заявила министр обороны страны Элизабетта Трента.
"Мы больше не будем закупать F-35. Наше решение приведет к штрафам, сейчас мы думаем, как поступить с действующими контрактами", — заявила она.
Италия производит американские F-35 вблизи авиабазы Камери недалеко от Милана. Рим потратил на программу строительства F-35 более 2,5 миллиарда евро. Согласно планам НАТО, Италия должна была закупить 131 боевую машину, затем это число было скорректировано до 90 самолетов. На данный момент на вооружении республики стоят 10 F-35.
19 июня Сенат США запретил поставлять Турции ранее заказанные F-35 из-за приобретения Анкарой российских ЗРС С-400. После этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна "рассматривает все альтернативы" американским истребителям
F-35 — это малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Мелкосерийное производство началось в 2006 году. К настоящему времени произведено 300 единиц, которые переданы ВВС США, Великобритании, Израиля, Италии, Норвегии. Нидерландов, Австралии и Японии.
|
07.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.07.2018 Интересы оборонной промышленности России и США пересеклись в Турции
15.06.2018 Турецкие ВВС должны получить первый F-35 через неделю. Конгресс США против
29.05.2018 Пятое поколение или С-400
10.05.2018 Под крыло Эрдогана
24.11.2017 У НАТО нет оснований препятствовать поставке С-400, заявил турецкий депутат
20.11.2017 США пригрозили лишить Турцию доступа к технологиям НАТО в случае закупки российских С-400
08.02.2016 Турция рискует лишиться всей своей боевой авиации
09.07.2018 Вашингтон пытается не допустить покупку С-400 Турцией - постпред США при НАТО