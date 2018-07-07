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Италия отказалась от закупок истребителей F-35

09.07.2018 Lenta.ru 543 0
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Первый итальянский истребитель F-35B.
Первый итальянский истребитель F-35B.
Источник: navaltoday.com

Италия откажется от дальнейшей закупки истребителей F-35. Об этом в эфире телеканала La7 заявила министр обороны страны Элизабетта Трента.

"Мы больше не будем закупать F-35. Наше решение приведет к штрафам, сейчас мы думаем, как поступить с действующими контрактами", — заявила она.

Италия производит американские F-35 вблизи авиабазы Камери недалеко от Милана. Рим потратил на программу строительства F-35 более 2,5 миллиарда евро. Согласно планам НАТО, Италия должна была закупить 131 боевую машину, затем это число было скорректировано до 90 самолетов. На данный момент на вооружении республики стоят 10 F-35.

19 июня Сенат США запретил поставлять Турции ранее заказанные F-35 из-за приобретения Анкарой российских ЗРС С-400. После этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна "рассматривает все альтернативы" американским истребителям

F-35 — это малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Мелкосерийное производство началось в 2006 году. К настоящему времени произведено 300 единиц, которые переданы ВВС США, Великобритании, Израиля, Италии, Норвегии. Нидерландов, Австралии и Японии.
07.07.2018
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