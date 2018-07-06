Финской полиции запрещено знать, какое оружие провозят в автомобилях Трампа и Путина



Сотрудники службы безопасности.

Источник: © РИА Новости, Илья Питалев Сотрудники службы безопасности.Источник: © РИА Новости, Илья Питалев

"На этот вопрос смотрят сквозь пальцы"

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) и президент России Владимир Путин встретятся в Хельсинки меньше чем через две недели. И хотя главный объект внимания - высокопоставленные лица государств, важно помнить, что в город приедут еще несколько сотен человек, участвующих в организации встречи президентов и отвечающих за ее успешное проведение. Самые заметные их них - охранники с микронаушниками в черных костюмах и бронежилетах.

За безопасность Путина отвечает ФСО, Федеральная служба охраны. За жизнь Трампа отвечают агенты американской секретной службы. О деятельности этих служб гражданам стран рассказывают мало, и из-за этого они пользуются репутацией очень загадочных.

Ранее издание "Илта-Саномат" (Ilta-Sanomat) сообщило, что сотрудники американской секретной службы уже, вероятно, находятся в Хельсинки. Журналист Ян Фредрикссон (Jan Fredriksson), автор исследования вопросов безопасности, с которым беседовало издание, сообщил, что оружие, привозимое службами безопасности - тема, о которой пресса молчит.

"Из практики известно, что и американская секретная служба, и ФСО России привезут с собой серьезное оружие, на которое разрешения нет. Однако на это смотрят сквозь пальцы", - рассказал Фредрикссон о джентльменском соглашении.

Вопросы организации встречи, связанные с аспектами безопасности, должна решать полиция. Личные телохранители президентов только оказывают помощь полиции Финляндии - по крайней мере, в теории.

Сначала, до прибытия президентов и их телохранителей, в Финляндию приезжают передовые группы, которые проверяют все места визита и маршруты, а также привозят необходимое оборудование. Первого июля в аэропорту Хельсинки были замечены два самолета с опознавательными знаками США, в которых предположительно прибыли передовые группы, занимающиеся подготовкой к визиту. Третьего июля американский самолет приземлился в аэропорту Турку.

Точных данных об оружии в автомобилях и в посольствах нет

Юкка Каски (Jukka Kaski), главный специалист полиции Финляндии по вопросам хранения оружия, подтверждает, что службы охраны везут с собой оружие. Каски подчеркивает, что для проноса оружия в общественные места должно иметься соответствующее разрешение.

В статье 64 закона о хранении огнестрельного оружия говорится, что разрешение на использование оружия могут предоставить в том случае, если оно необходимо для охраны особо важных персон и их собственности.

Разрешение на ношение огнестрельного оружия, частей оружия, патронов и особо опасных снарядов во время организации государственных визитов выдает и забирает полицейское управление. Разрешение дается на определенный срок.

"То есть на время государственного визита или на то время, когда охраняемый человек находится в стране", - уточняет Каски.

Каски не комментирует, сколько оружия и какое оружие разрешают ввозить в Финляндию телохранителям. В страну должны приехать сотни охранников Путина и Трампа.

У группы, сопровождающей президента, может быть больше оружия, чем указано в сведениях, поданных стране-хозяйке визита. Полиция не располагает данными об оружии, которое может находиться в автомобилях и посольствах, пользующихся дипломатической неприкосновенностью. Однако если оружие будут проносить по улицам, ситуация уже совсем иная.

Иногда приходится садиться за стол переговоров

Передовая группа президента США будет договариваться с местными чиновниками о предоставлении разрешения на ношение оружия и о количестве телохранителей. Как сообщает Каски, иногда требования, выдвигаемые организаторами визита, приходится обсуждать.

"Иногда приходится уточнять, достаточно ли прибудет вооруженных сотрудников служб безопасности. Во время обсуждений и переговоров всегда можно прийти к тщательно продуманному и оптимальному решению. Мы всегда подчеркиваем, что у нас очень спокойная страна. Здесь есть хорошо организованная полиция, которая будет вовлечена во все вопросы, касающиеся безопасности".

Агенты секретной службы США обучены использовать стандартное оружие, например, пистолеты-пулеметы ФН П90 и ХМ МП5, а также ружье Ремингтон 870. И хотя другие органы безопасности недавно начали использовать автоматы вместо пистолетов-пулеметов, в деятельности секретной службы США таких изменений нет.

О вооружении службы охраны Путина информации еще меньше. Как сообщает издание "Раша бейонд" (Russia Beyond), сотрудники ФСО используют разработанные в России в 1990-х пистолеты СПС. Также известно, что многие охранники Путина - мастера боевых искусств, что хорошо сочетается с образом Путина, который увлекается дзюдо.

Вместе с президентами в Хельсинки прибудут, помимо оружия, чемоданы с необходимыми документами и средствами для приведения в действие ядерного арсенала стран.

Лаура Пюльвяняйнен (Laura Pylvninen)

Ilta-Sanomat, Финляндия