РФ хочет продвигать свои инициативы по кибербезопасности на площадке ООН



Кибербезопасность.

Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru Кибербезопасность.Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия намерена последовательно продвигать свои инициативы в сфере кибербезопасности на площадке ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия выдвинула ряд инициатив, которые касаются правил ответственного поведения государств в информационной сфере, правовых механизмов противодействия информационной преступности, а также международного регулирования интернета. Намерены последовательно продвигать эти инициативы в первую очередь на площадке самой авторитетной и влиятельной международной организации - Организации Объединенных Наций", - заявил Путин на Международном конгрессе по кибербезопасности.