РФ хочет продвигать свои инициативы по кибербезопасности на площадке ООН
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Кибербезопасность.
Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия намерена последовательно продвигать свои инициативы в сфере кибербезопасности на площадке ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия выдвинула ряд инициатив, которые касаются правил ответственного поведения государств в информационной сфере, правовых механизмов противодействия информационной преступности, а также международного регулирования интернета. Намерены последовательно продвигать эти инициативы в первую очередь на площадке самой авторитетной и влиятельной международной организации - Организации Объединенных Наций", - заявил Путин на Международном конгрессе по кибербезопасности.
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06.07.2018
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