Нейтрализовать киберугрозы можно только общими усилиями, заявил Путин



Президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Нейтрализовать киберугрозы можно только вместе, объединив усилия мирового сообщества, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на конгрессе по кибербезопасности.

"Хорошо понимаем, что масштабы киберугроз сегодня таковы, что нейтрализовать их можно только вместе, объединив усилия всего международного сообщества", - сказал Путин.