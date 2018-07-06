Нейтрализовать киберугрозы можно только общими усилиями, заявил Путин
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Президент РФ Владимир Путин.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Нейтрализовать киберугрозы можно только вместе, объединив усилия мирового сообщества, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на конгрессе по кибербезопасности.
"Хорошо понимаем, что масштабы киберугроз сегодня таковы, что нейтрализовать их можно только вместе, объединив усилия всего международного сообщества", - сказал Путин.
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06.07.2018
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