Вторая армия в Поволжье получила госпиталь быстрого развертывания
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Военная медицина.
Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вторая армия в Поволжье в рамках гособоронзаказа получила госпиталь быстрого развертывания с пропускной способностью 100 человек в сутки, сообщили в пятницу в пресс-службе ЦВО.
"На вооружение второй общевойсковой армии в Поволжье по гособоронзаказу поступил новейший полевой госпиталь быстрого развертывания с пропускной способностью 100 человек в сутки", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в комплект входят 27 пневмокаркасных модулей общей площадью более 400 квадратных метров. В них размещены клиническая лаборатория, операционно-перевязочное, госпитальное, санитарно-эпидемиологическое отделения, стоматологический кабинет, аптека, склад, изоляторы, палатки для проживания личного состава и больных, столовые и продовольственные помещения.
Сообщается, что модули оснащены кондиционерами и электрическими отопителями, новейшими аппаратами для рентгена и ультразвукового исследования, приборами для анализа крови, газоанализатором для определения доз облучения и отравляющих веществ в воздухе.
"Новый госпиталь позволит в полевых условиях создать военным врачам комфортные условия для работы, в полном объеме оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, улучшить и ускорить эвакуационные мероприятия тяжело раненных и больных", - добавили в пресс-службе.
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06.07.2018
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штурм
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№1
09.07.2018 14:59
100 раненых в день это потери дивизии при интенсивных боевых действиях, либо при массовых эпидемиях/отравлениях.
Следовательно в армейском звене (в резерве) должно быть 4-5 аналогичных госпиталей, умножаем на 12 армий и получаем потребность в 50-60 ед госпиталей для сухопутных войск...
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