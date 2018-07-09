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Военнослужащие российской военной базы в Абхазии переоделись в уникальную облегченную летнюю форму одежды

09.07.2018 ЦАМТО 1022 3
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Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений. Архивное фото
Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 6 июля. С установлением высокой температуры воздуха личный состав российской военной базы в Абхазии переоделся в уникальную облегченную полевую форму одежды.

Специальная форма позволяет значительно облегчить условия службы военнослужащих, особенно в ходе занятий по боевой подготовке на полигонах под открытым солнцем, где температура воздуха летом поднимается выше 40 град.

Уникальность облегченной формы заключается в улучшенных характеристиках по термовлагорегуляции и вентиляции, повышенной износоустойчивости, а также светлом бежевом цвете, отражающем солнечные лучи.

Данная форма разработана специально для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих службу в районах с жарким климатом. В ее производстве применены новые ткани, нитки и фурнитура.

В комплект формы входят полевая фуражка, панама, костюм (куртка, брюки и шорты), футболка, носки и ботинки с высокими берцами в облегченном варианте, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
06.07.2018
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Абхазия
Панама
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Владислав
17509
№1
09.07.2018 01:24
Главное проветривание головы, в Таджикистане в горах даже на +2500 был проблемы с охлаждением тела. Ноги потные это наормально как и штаны, бывают и змеи. Берцы - двойственное отношение - когда превышение 1500м то каждый грамм на ногах тяжёл кроме того в кроссовках передвигаться быстрее но быстро, за несколько суток маршрутных даже крепкие кожа 100% качественная - рвутся. С другой стороны берцы снижают риск вывиха.
Горы - одно из первых мест где множество недорогих воздушных дронов в т.ч. постоянного полёта и с посадкой будут эффективнее людей.

Орёл на баранов или волков охотится скидывая на узких участках с троп. Контролировать могут весьма надёжно, особенно там где леса кончаются массовые.
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RU
BorSch
5496
№2
09.07.2018 08:43
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RU
штурм
3950
№3
09.07.2018 15:20
кирзовые берцы как то не очень ассоциируются с облегчённой летней формой.
Пару лет назад купил себе белорусские летние берцы для охоты-рыбалки, отличная штука за 2600р. и не промокают при пересечении небольших канав и речушек и ноги отдыхают, лёгкие и удобные.

К шортам у меня двойственное отношение...
в лесу и в горах брюки удобнее и ноги лучше защищают от камней, острых сучков и  попадающихся иногда змей.
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