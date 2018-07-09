Военнослужащие российской военной базы в Абхазии переоделись в уникальную облегченную летнюю форму одежды



Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 6 июля. С установлением высокой температуры воздуха личный состав российской военной базы в Абхазии переоделся в уникальную облегченную полевую форму одежды.

Специальная форма позволяет значительно облегчить условия службы военнослужащих, особенно в ходе занятий по боевой подготовке на полигонах под открытым солнцем, где температура воздуха летом поднимается выше 40 град.

Уникальность облегченной формы заключается в улучшенных характеристиках по термовлагорегуляции и вентиляции, повышенной износоустойчивости, а также светлом бежевом цвете, отражающем солнечные лучи.

Данная форма разработана специально для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих службу в районах с жарким климатом. В ее производстве применены новые ткани, нитки и фурнитура.

В комплект формы входят полевая фуражка, панама, костюм (куртка, брюки и шорты), футболка, носки и ботинки с высокими берцами в облегченном варианте, сообщает пресс-служба Южного военного округа.