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Летчики ПВО за неделю четыре раза поднимались на перехват у границ РФ

09.07.2018 ТАСС 383 0
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Истребители Су-27
Истребители Су-27.
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Разведку вдоль границ России вели 10 летательных аппаратов иностранных государств

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские военные летчики четыре раза за минувшую неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов, сообщает в пятницу официальное печатное издание Минобороны России "Красная звезда".

Из данных, приведенных изданием, следует, что воздушную разведку вдоль границ России на минувшей неделе вели 10 летательных аппаратов.

По информации газеты, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
06.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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