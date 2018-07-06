Летчики ПВО за неделю четыре раза поднимались на перехват у границ РФ



Истребители Су-27.

Источник: © Виталий Невар/ТАСС Истребители Су-27.Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Разведку вдоль границ России вели 10 летательных аппаратов иностранных государств

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские военные летчики четыре раза за минувшую неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов, сообщает в пятницу официальное печатное издание Минобороны России "Красная звезда".

Из данных, приведенных изданием, следует, что воздушную разведку вдоль границ России на минувшей неделе вели 10 летательных аппаратов.

По информации газеты, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.