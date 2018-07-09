В морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге поучаствуют три самолета ТОФ
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Прошедший капитальный ремонт на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" противолодочный самолет Ту-142МК (бортовой номер "51", регистрационный номер RF-34059, собственное название "Юрий Малинин") авиации Северного флота. Таганрог, 12.08.2016.
Источник: ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева"
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Три противолодочных самолета Тихоокеанского флота примут участие в главном морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Два дальних противолодочных самолета морской авиации Ту-142 и противолодочный самолет Ил-38Н представят Тихоокеанский флот в ходе главного морского парада, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля", - сообщил Воскресенский.
По его данным, самолеты ТОФ уже прибыли из Приморья на аэродром Кипелово в Вологодской области, где экипажи пройдут подготовку к воздушной части морского парада.
Планируется, что тренировочные полеты начнутся с 9 июля.
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06.07.2018
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