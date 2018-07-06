Крейсер "Аврора" оснастили православным храмом



Крейсер "Аврора".

Источник: ТАСС/Александр Демьянчук Крейсер "Аврора".Источник: ТАСС/Александр Демьянчук

На легендарном крейсере "Аврора" начал работу православный корабельный храм, упраздненный в 1917 году. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Объект располагается в центральной части корабля над световым люком. Храм восстановлен по архивным фотографиям и чертежам. Иконы размещаются на раздвижном иконостасе, также установлены предметы церковной утвари и другие необходимые принадлежности.

Ожидается, что в церковные праздники и выходные дни на "Авроре" будут проводиться богослужения и литургии.

Крейсер "Аврора", построенный в Санкт-Петербурге в 1903 году, является одним из символов Октябрьской революции, который в октябре 1917 года холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего дворца.

Экипаж корабля участвовал в Русско-японской войне, Первой мировой войне, в Гражданской войне и отражении военной интервенции, а также в Великой Отечественной войне.

В мае 2013 года "Аврору" вернули в состав ВМФ России в качестве корабля №1. Спустя три года, после ремонта на Кронштадтском морском заводе крейсер вновь занял свое место на вечной стоянке у Петроградской набережной Петербурга.