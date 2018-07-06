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Крейсер "Аврора" оснастили православным храмом

06.07.2018 Известия.ru 717 6
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Крейсер "Аврора"
Крейсер "Аврора".
Источник: ТАСС/Александр Демьянчук

На легендарном крейсере "Аврора" начал работу православный корабельный храм, упраздненный в 1917 году. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Объект располагается в центральной части корабля над световым люком. Храм восстановлен по архивным фотографиям и чертежам. Иконы размещаются на раздвижном иконостасе, также установлены предметы церковной утвари и другие необходимые принадлежности.

Ожидается, что в церковные праздники и выходные дни на "Авроре" будут проводиться богослужения и литургии.

Крейсер "Аврора", построенный в Санкт-Петербурге в 1903 году, является одним из символов Октябрьской революции, который в октябре 1917 года холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего дворца.

Экипаж корабля участвовал в Русско-японской войне, Первой мировой войне, в Гражданской войне и отражении военной интервенции, а также в Великой Отечественной войне.

В мае 2013 года "Аврору" вернули в состав ВМФ России в качестве корабля №1.  Спустя три года, после ремонта на Кронштадтском морском заводе крейсер вновь занял свое место на вечной стоянке у Петроградской набережной Петербурга.

 
05.07.2018
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Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
Викторович
3123
№1
06.07.2018 00:46
Несколько сомнительно на "символе борьбы с попизмом" устанавливать "храм"...

Конец печальный (плачьте, стар и млад, —
Что перед этим всем сожженье Трои!):
Давно уже в Раю не рай, а ад,
Но рай чертей в Аду зато построен!

           (С) В. Высоцкий
0
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RU
-Александр-
56
№2
06.07.2018 15:24
Политикам заняться больше не чем!
0
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RU
Враг
8526
№3
06.07.2018 17:02
В мавзолее ещё надо сделать храм, а то тоже очень не хватает, молиться совсем негде ведь. Как поставят - так заживём на славу!
+1
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RU
Dipso
2065
№4
06.07.2018 18:07
Фарс и бутафория. Упорствование в бесплодных усилиях по изображательству безвозвратно утраченного национального единства, вроде георгиевской ленточки, триколора, названия партии и лозунгов - все это "мертвые души", которыми пытаются замаскировать идеологическое банкротство государства.
0
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RU
mikhalich
5376
№5
06.07.2018 21:03
Военно-промышленные новости, которые мы заслужили.
0
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AU
gvinpin
452
№6
07.07.2018 04:41
Мракобесие
0
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