Крейсер "Аврора" оснастили православным храмом
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Крейсер "Аврора".
Источник: ТАСС/Александр Демьянчук
На легендарном крейсере "Аврора" начал работу православный корабельный храм, упраздненный в 1917 году. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
Объект располагается в центральной части корабля над световым люком. Храм восстановлен по архивным фотографиям и чертежам. Иконы размещаются на раздвижном иконостасе, также установлены предметы церковной утвари и другие необходимые принадлежности.
Ожидается, что в церковные праздники и выходные дни на "Авроре" будут проводиться богослужения и литургии.
Крейсер "Аврора", построенный в Санкт-Петербурге в 1903 году, является одним из символов Октябрьской революции, который в октябре 1917 года холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего дворца.
Экипаж корабля участвовал в Русско-японской войне, Первой мировой войне, в Гражданской войне и отражении военной интервенции, а также в Великой Отечественной войне.
В мае 2013 года "Аврору" вернули в состав ВМФ России в качестве корабля №1. Спустя три года, после ремонта на Кронштадтском морском заводе крейсер вновь занял свое место на вечной стоянке у Петроградской набережной Петербурга.
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05.07.2018
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Викторович
3123
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№1
06.07.2018 00:46
Несколько сомнительно на "символе борьбы с попизмом" устанавливать "храм"...
Конец печальный (плачьте, стар и млад, —
Что перед этим всем сожженье Трои!):
Давно уже в Раю не рай, а ад,
Но рай чертей в Аду зато построен!
(С) В. Высоцкий
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Враг
8526
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№3
06.07.2018 17:02
В мавзолее ещё надо сделать храм, а то тоже очень не хватает, молиться совсем негде ведь. Как поставят - так заживём на славу!
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Dipso
2065
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№4
06.07.2018 18:07
Фарс и бутафория. Упорствование в бесплодных усилиях по изображательству безвозвратно утраченного национального единства, вроде георгиевской ленточки, триколора, названия партии и лозунгов - все это "мертвые души", которыми пытаются замаскировать идеологическое банкротство государства.
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mikhalich
5376
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№5
06.07.2018 21:03
Военно-промышленные новости, которые мы заслужили.
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