Отказ США от запуска своих ракет с российскими двигателями с 2023 года начнет негативно сказываться на российских предприятиях уже через два года - НПО "Энергомаш"
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НПО «Энергомаш».
Источник: Борис Кавашкин/ТАСС
Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Американский закон о военном бюджете США предусматривает запрет на использование с 2023 года российских двигателей при запуске американских ракет, негативные последствия этого отечественные предприятия ракетно-космической отрасли ощутят уже в 2020 году, говорится в пояснительной записке к годовому отчету крупнейшего российского производителя ракетных двигателей НПО "Энергомаш".
Санкционная политика США называется одним из факторов, оказывавших влияние на рынок ракетных двигателей, в частности РД-180 и РД-181, поставляемых Россией в США.
"В частности, 12 декабря 2017 года конгрессом США принят "Закон о полномочиях в сфере национальной обороны на 2018 финансовый год, вносящий важные изменения в порядок государственных закупок Минобороны США", - говорится в записке.
"В 1603 разделе рассматриваемого закона отдельно указано, что к странам, подпадающим под рассматриваемый запрет, относится и Россия. Ограничения не будут применяться к запускам, осуществляемым до 31 декабря 2022 года. Однако с учетом сроков производства ракет-носителей, негативные последствия российские предприятия начнут испытывать уже в 2020 году", - отмечается в документе, опубликованном в четверг.
Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится в АО "НПО Энергомаш", предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.
Несмотря на введенные американцами санкции, Россия продолжает поставки в США ракетных двигателей РД-180/РД-181.
Генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов в интервью "Интерфаксу" 1 июня заявил, что сотрудничество с США продолжается.
"Прежде всего, мы продолжаем сотрудничество с США, несмотря на сложный политический фон", - сказал И.Арбузов.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает, что Россия не перестанет поставлять США ракетные двигатели, так как от этого может пострадать российская промышленность.
"Я так не думаю", - заявил "Интерфаксу" 9 мая Д.Мантуров, отвечая на вопрос агентства, прекратит ли Россия поставки ракетных двигателей США.
18 января Дмитрий Рогозин, будучи в должности вице-премьера РФ, сказал журналистам, что США, по всей видимости, продолжат покупать российские ракетные двигатели для своей космической программы и после 2020 года.
Американская компания Orbital Sciences использовала ракетные двигатели НК-33 на ракетах-носителях "Антарес". После аварии в 2014 году она стала использовать ракетные двигатели РД-181 производства НПО "Энергомаш". Двигатели РД-180 производства того же предприятия используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Атлас-5".
Двигатели РД-180/181 - двухкамерные, с тягой 400 тонн.
В 2018 году НПО предстоит выполнить контрактные обязательства в объеме 20,6 млрд рублей. Более чем на 4 млрд рублей будут реализованы инвестиционные программы, а также будет продолжена реализация программы по сокращению издержек и повышению эффективности.
Кроме того, предприятие планирует в 2018 году поставить заказчикам двигатели трех типов - 11 двигателей РД-180, два РД-191, шесть двигателей РД-181. Предусмотрено проведение 28 испытаний.
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05.07.2018
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forumow
4986
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№1
06.07.2018 09:15
Цитата
Санкционная политика США называется одним из факторов, оказывавших влияние на рынок ракетных двигателей, в частности РД-180 и РД-181, поставляемых Россией в США.Санкции касаются лишь ракет применяющихся для запусков по гос заказу. Т.е. "Атласа-5" с РД-180. "Антарес" с РД-181 используют только в коммерческих.
Цитата
Двигатели РД-180/181 - двухкамерные, с тягой 400 тонн.РД-181, вопреки схожему названию, не является вариантом двухкамерного РД-180. Это экспортная модификация РД-193, в свою очередь являющегося упрощенным вариантом однокамерного ангарского РД-191. Отличается отсутствием механизмов качания сопла/камеры двигателя.
http://engine.space/dejatelnost/engines/rd-181/
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