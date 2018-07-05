Boeing и Embraer заключат стратегическое партнерство для ускорения роста мировой авиакосмической отрасли



Источник: © EPA/RITCHIE B. TONGO Источник: © EPA/RITCHIE B. TONGO

Boeing и Embraer объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании для установления стратегического партнерства, которое позволит обеим компаниям занять позиции для ускорения роста на мировых авиакосмических рынках.

Соглашение предполагает формирование совместного предприятия, включающего бизнес в сфере производства гражданских самолетов и сервисов Embraer, который будет стратегически встроен в деятельность Boeing в области коммерческих разработок, производства, маркетинга и обслуживания в течение жизненного цикла продуктов. По условиям соглашения Boeing будет владеть 80 процентами акций совместного предприятия, а Embraer получит оставшиеся 20 процентов.

"Выстроив это стратегическое партнерство, мы займем идеальные позиции, чтобы создавать значимую ценность для заказчиков, сотрудников и акционеров обеих компаний, а также для Бразилии и Соединенных Штатов, - заявил Деннис Мюленбург (Dennis Muilenburg), председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор компании Boeing. - Это значимое партнерство полностью соответствует долгосрочной стратегии Boeing по инвестированию в органический рост и возврату ценности акционерам, вкупе со стратегическими мероприятиями, стимулирующими и ускоряющими реализацию наших планов развития".

"Соглашение с Boeing создаст важнейшее стратегическое партнерство в авиакосмической отрасли, укрепляя лидерские позиции обеих компаний на мировом рынке, - заявил Пауло Сезар дэ Соуза э Сильва (Paulo Cesar de Souza e Silva), главный исполнительный директор и президент компании Embraer. - Ожидается, что партнерство с компанией Boeing задаст положительный импульс авиакосмической отрасли Бразилии, увеличив потенциал продаж и производства, создавая рабочие места и доходы, обеспечивая инвестиции и экспорт, таким образом предоставляя больше ценности заказчикам, акционерам и сотрудникам".

Согласно условиям обсуждаемой сделки, 100 процентов бизнеса Embraer в сфере гражданских самолетов оцениваются в $4,75 млрд; из них $3,8 млрд - или 80 процентов - будут принадлежать Boeing в рамках совместного предприятия. Ожидается, что предполагаемое партнерство приведет к увеличению прибыли на акцию компании Boeing с 2020 года и позволит достигнуть ежегодной синергии расходов в размере около $150 млн до уплаты налогов через три года.

Стратегическое партнерство объединит более 150 лет совместного лидерства в авиакосмической отрасли и позволит максимально эффективно использовать линейки коммерческих продуктов обеих компаний, которые прекрасно дополняют друг друга. Это партнерство является естественным развитием более чем 20-летней истории сотрудничества Boeing и Embraer.

После закрытия сделки совместное предприятие в сфере гражданской авиации будет находится под управлением бразильского руководства, включая пост президента и главного исполнительного директора. Boeing будет осуществлять операционный и управленческий контроль над новой компанией, которая будет подчиняться напрямую Деннису Мюленбургу.

Совместное предприятие станет одним из центров компетенций Boeing в области сквозного проектирования, производства и обслуживания гражданских пассажирских воздушных судов, а также будет полностью интегрировано в расширенную производственную цепочку и цепочку поставок Boeing.

Boeing и совместное предприятие смогут предложить рынку широкую линейку гражданских самолетов в рамках своего портфеля, который будет включать воздушные суда с пассажировместимостью от 70 до более 450 кресел, а также грузовые лайнеры, предоставляя лучшие на рынке продукты и услуги, чтобы еще эффективнее работать для заказчиков во всем мире.

Кроме того, компании создадут еще одно совместное предприятие для продвижения и развития новых рынков и сфер применения для оборонных продуктов и сервисов, в первую очередь для многоцелевого самолета KC-390, основываясь на совместно выявленных возможностях.

"Совместные инвестиции в глобальный маркетинг KC-390, а также ряд специальных соглашений в сфере инжиниринга, НИОКР и цепочки поставок увеличат взаимную выгоду и еще больше укрепят конкурентоспособность Boeing и Embraer", - заявил Нельсон Сальгадо (Nelson Salgado), исполнительный вице-президент в сфере финансов и отношений с инвесторами компании Embraer.

Утверждение финансовых и операционных аспектов стратегического партнерства и достижение соглашений по окончательным параметрам сделки будут идти в течение ближайших месяцев. По достижении соглашений сделка подлежит одобрению со стороны акционеров и государственных органов, включая одобрение правительства Бразилии, а также соблюдению прочих стандартных условий закрытия сделки. Если все одобрения будут получены своевременно, ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2019 года, через 12-18 месяцев с момента подписания окончательных соглашений.

"Это стратегическое партнерство является естественным развитием длительного сотрудничества между Boeing и Embraer по целому ряду авиакосмических проектов в течение почти трех десятилетий, - заявил Грег Смит (Greg Smith), главный финансовый директор и исполнительный вице-президент в сфере корпоративной эффективности и стратегии компании Boeing. - Реализация стратегических инвестиционных возможностей, когда они действительно приносят ценность и ускоряют выполнение наших планов в области органического роста, соответствуют корпоративной стратегии Boeing. Это партнерство укрепит вертикальные возможности Boeing и увеличит ценность, получаемую нашими заказчиками в течение всего жизненного цикла наших лучших в отрасли продуктов и сервисов".

Boeing и Embraer получат преимущества от расширения масштабов, ресурсов и присутствия, включая глобальную цепочку поставок, продажи и маркетинг, а также сервисную сеть, что даст им возможность извлечь выгоду за счет лучшей на рынке эффективности работы на всех уровнях обеих компаний. Кроме того, стратегическое партнерство создаст возможность обмена передовыми практиками в производстве и в рамках программ разработок.

Сделка не окажет влияния на финансовые прогнозы Boeing и Embraer 2018 года, на стратегию Boeing по размещению денежных средств, а также на обязательства компании по возврату 100 процентов свободных денежных потоков акционерам.